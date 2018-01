Trekker tilbake tsunamivarsel etter jordskjelv i Alaska

– Hvis du befinner deg i dette kystområdet, ta deg inn i landet og opp i høyden. Tsunamivarsler betyr at en tsunami med betydelig oversvømmelse er mulig, eller allerede forekommer, het det i en advarsel fra myndighetene i Alaska.

Det ble utstedt tsunamivarsel for deler av Alaska og Canada. Men tirsdag ettermiddag melder National Tsunami Center at de trekker tilbake tsunamivarselet. Samtidig opplyser senteret at man fortsatt overvåker situasjonen etter skjelvet.

Nedjustert

Jordskjelvets episenter var rundt 256 kilometer sørøst for Chiniak i Alaska, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. De anslo først styrken til 8,2, men har senere nedjustert den til 7,9.

Skjelvet ble løst ut rundt 10 kilometer under havbunnen ved 10.30-tiden norsk tid, rundt 280 kilometer sørøst for byen Kodiak i delstaten Alaska.

Nathaniel Moore var om bord på en båt i Kodiak, og han sier til CNN at han følte at «det ristet bra i et minutt». Han og andre om bord på båten gikk i land og begynte å ta seg opp i høyden etter tsunamivarselet.

– Hele byen evakuerer, sier Moore.

I Anchorage, som ligger flere hundre kilometer unna Kodiak, bygde skjelvet seg sakte opp, ifølge Heather Rand.

– Jeg merket det i nesten et minutt før de virkelige rystelsene startet, sier hun.

Aktivitet

Deler av Alaska ligger på Ildringen, et hesteskoformet belte av dyphavsgroper, vulkanbelter og plategrenser som ligger langs randen av Stillehavet i Asia, Amerika og Oseania.

Også andre steder langs ildringen har det vært aktivitet tirsdag. Indonesia ble rystet av et jordskjelv med styrke 6, ifølge AFP. Ifølge USGS hadde skjelvet en dybde på 43 kilometer. Det ble ikke utstedt tsunamivarsel.

Det er ikke meldt om omkomne, men myndighetene opplyser at seks studenter ble alvorlig skadd da taket på en skole på øya Java kollapset.

I Japan skal en person ha omkommet og 16 personer være skadd etter at et vulkanutbrudd utløste et snøskred. Skredet skjedde ved et populært skianlegg ved byen Kusatsu sentralt i Japan.

På Filippinene er det aktivitet i vulkanen Mayon, og myndighetene har advart at et voldsomt utbrudd kan finne sted i løpet av timer eller dager.