Det varsler sentrum-høyre politikeren selv på en pågående pressekonferanse søndag kveld.

– Å forlate regjeringen er en kompleks og smertefull avgjørelse, sier Gantz på pressekonferansen ifølge Reuters.

Han anklager statsminister Benyamin Netanyahus politiske avveininger for å ødelegge for strategiske avgjørelser i Gaza.

– Netanyahu hindrer en ekte seier, sier Gantz.

Gantz på pressekonferansen søndag kveld. Foto: Nir Elias / Reuters

Ber forsvarsministeren «være modig»

Gantz ber Netanyahu sette en dato for et nytt valg, og ber forsvarsminister Yoav Gallant om å være modig og «gjøre det rette».

Gantz varslet for tre uker siden at han trekker seg dersom ikke regjeringen forplikter seg til en plan for Gaza etter krigen innen 8. juni, altså i går.

Men så kom nyheten om at fire gisler ble løslatt fra Gaza, som ble mottatt med begeistring i Israel, og satte avgangen på vent til i dag.

Gantz ville se en plan som får gislene hjem og får en slutt på Hamas' styre. Ønsket var og å demilitarisere hele Gazastripen og etablere en internasjonal administrasjon. Samtidig tar han også til orde for å normalisere forholdet til Saudi-Arabia.

Gantz er tidligere statsminister, forsvarssjef og forsvarsminister og var opposisjonsleder for partiet Nasjonal Enhet da han tok plass i statsminister Benjamin Netanyahus krigskabinett etter 7. oktober.

Israelske medier melder søndag kveld at Gadi Eisenkot også trekker seg fra krigskabinettet.

Vil svekke Netanyahu

Avgangen kan føre til at Netanyahus krigskabinett blir oppløst.

Det er uklart hva som kan komme i stedet, men det kan skje at statsministeren oppretter et forum som skal rådgi regjeringen i krigsspørsmålene, skriver Haaretz.

Benny Gantz sin avgang fra krigskabinettet kan komme til å svekke statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Analytikere hevder at avgangen vil svekke statsminister Benjamin Netanyahu og gjøre ham enda mer avhengig av de nasjonalistiske partiene på ytre høyrefløy.

Dette er folk som er sterkt imot at Israel skal inngå en våpenhvile. De mener i tillegg at Israel må okkupere Gaza og bygge jødiske bosettinger der.

Misnøye

Det har bygd seg opp dyp mistillit mellom Gantz og Netanyahu.

Statsministeren har mistenkt at Gantz har hatt ønske om å styrte regjeringen, mens Gantz har anklaget Netanyahu for å sette sin egne politiske interesser foran Israels nasjonale interesser.

Folk i Gantz parti har lenge ment at de ikke har noen reell innflytelse over krigskabinettet.