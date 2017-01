Tre valper reddet ut fra snøskred-hotellet

Fem dager etter at 60.000 tonn med snø, stein og trær gjorde redningsmannskaper et utrolig funn mandag. Inni en vegg fant man tre små gjeterhund-valper.

Ni mennesker har så langt blitt reddet ut i live og syv døde har blitt hentet ut. Redningsmannskapene søker fortsatt etter 23 savnede. Det er to dager siden de sist fant noen overlevende, men mandag hørte de plutselig bjeffing.

– Bjeffingen startet utrolig svakt. Det var vanskelig å finne dem fordi de var så godt gjemt. Så hørte vi et nytt lite bjeff og så dem i et hull vi hadde laget i veggen, sier Sonia Marini, som er en del av redningsmannskapene, til AP.

HUNDEKOS: Valpene ble reddet ut etter fem dager. Foto: AP

Les også: 23 fortsatt savnet etter snøskredet i Italia

Ga valpen et kyss

Brannvesenet åpnet så et større hull i veggen og bar hundene i armene sine og i trygghet. En av brannmennene tok til og med og begravde ansiktet sitt i den hvite pelsen, for å gi et kyss. Valpene ble født i desember til hotellets gjeterhunder, Nuvola og Lupo, som klarte å komme seg ut på egen hånd da skredet kom.

– Vi er glad for å ha reddet valpene og dette er et viktig øyeblikk i en dramatisk situasjon. Men jeg tror ikke det er noen sammenheng mellom dette funnet og å finne andre mennesker, siden valpene ble funnet på et isolert sted, sier talsmann for brannvesenet, Luca Cari.

Blant de lykkelige historiene etter den tragiske hendelsen er fortellingen om Giampiero Parete, mannen som var den første som overlevde skredet da han klarte å flykte mens snømassene veltet nedover fjellsiden.

Ble ikke trodd

Fredag ble han gjenforent med sin kone og sine to barn, som alle hadde vært stengt inne i hotellet i nærmere to døgn. Alle fire har nå kommet seg hjem fra sykehuset.

Parete har forklart at han ikke ble trodd da han varslet politiet og lokale myndigheter om skredet, og først noen timer etter det første varselet ble redningsaksjonen satt i gang onsdag kveld.

– En hjertens takk til alle. Store klemmer, skrev Parete på Facebook etter den rørende familiegjenforeningen, ifølge AP.

Les også: Fire overlevende til reddet ut: – Følelsen er ubeskrivelig

Georgia Galassi og kjæresten Venvenzo Forti ble også skrevet ut fra sykehuset mandag. De reiste til Galassis foreldre og fortalte at de følte seg bra og takket alle som hadde vært involvert i redningsarbeidet.