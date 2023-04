Tre utlendinger drept i to angrep i Israel

Tre utenlandske statsborgere ble drept i to angrep i Israel. En italiensk turist ble drept i Tel Aviv og to britiske søstre i den jødiske bosettingen Hamra.

Italieneren ble drept og seks andre såret da en bil pløyde inn i en menneskemengde i storbyen Tel Aviv.

– Alle ofrene var turister, står det i en uttalelse fra ambulansetjenesten Magen David Adom fredag kveld.

En turist fra Italia ble drept, skriver nettavisen Ynet. Italienske myndigheter oppgir at han heter Alessandro Parini og er 36 år gammel.

Fem andre britiske og italienske statsborgere ble såret i angrepet, ifølge israelske myndigheter. Ofrene skal være i alderen 17 til 74 år.

Israelsk politi ved gang- og sykkelfeltet der bilangriperen kjørte ned folk i Tel Aviv. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Jerusalem Post melder om sju skadde, mens Haaretz skriver fem.

Angriperen ble skutt og drept på stedet. Det skal være en israelsk-araber uten noen kriminell historikk, ifølge Haaretz.

Nyheten kom kort tid etter at to britisk-israelske søstre på 16 og 20 år ble skutt i et angrep ved den jødiske bosettingen Hamra på den okkuperte Vestbredden.

Moren deres ble alvorlig skadd.

Angrep med bil og skytevåpen

Det var først snakk om to angrep, men nå skriver Jerusalem Post at det var ett angrep, der en gjerningsperson brukte både bil og skytevåpen.

– Jeg kom til stedet og så en veltet bil, og en 17 år gammel jente som lå ved siden av. Hun var bevisst, men hadde skader på hodet, magen, armer og ben etter å ha blitt påkjørt av en bil, sier ambulansearbeider Yosef Kurdi.

Israelsk politi ved bilen som ble brukt i angrepet Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Mannen som ble drept i angrepet ble funnet 200 meter lenger borte, forklarer Kurdi til Jerusalem Post.

Den militante palestinske organisasjonen Islamsk jihad sier i en uttalelse at «angrepet er et naturlig og legitimt svar på okkupasjonsmaktens forbrytelser mot det palestinske folket»

Mobiliserer reservestyrker

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mobiliserer ekstra grensepoliti og beordrer militæret til å sette inn ekstra styrker mot fremtidige terrorangrep, melder Reuters.

Statsminister Benjamin Netanyahu mobiliserer ekstra styrker etter angrepet Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Uttalelsen kommer kort tid etter angrepet i Tel Aviv. Israelske myndigheter betegner det som et terrorangrep.

Voldsom opptrapping

Angrepene kommer etter de siste dagens opptrapping av angrep mellom Israel og Hamas.

Torsdag ble det skutt minst 34 raketter mot Israel fra libanesisk grunn.

Natt til fredag gjennomførte Israel flyangrep mot Hamas-mål på Gazastripen og Libanon.

Eskaleringen skjer idet den kristne og jødiske påskehøytiden innledes og den muslimske fastemåneden ramadan markeres. Svært mange turister besøker Israel i denne perioden.