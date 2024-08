Tre ukrainske muligheter i Kursk

Militære analytikere har siden operasjonen i Kursk begynte drøftet hvilke muligheter den gir ukrainerne. Felles for analytikerne er en tro på at angrepet til slutt vil stagnere. Russerne vil på et tidspunkt sette opp et godt nok forsvar til å stoppe fremrykningen. Det finnes allerede tegn på at dette arbeidet er i gang. Russiske befestningsverk er i ferd med å dukke opp i Kursk.

I denne saken kan du lese om:

GRAVER SKYTTERGRAVER: I satellittbilder fra de siste dagene, er det mulig å se tegn på at russerne har begynt å lage festningsverk i Kursk. Foto: Planet

Teknologisk har krigen i Ukraina utviklet seg slik at den gir store fordeler til forsvareren. Angrep er særdeles vanskelig og kostbart.

Ukrainerne greide å overraske russerne med angrepet 6. august, og har derfor klart å rykke flere kilometer inn i Russland. Grenselinjen var bare tynt befestet.

Erfaringen fra krigen inne i Ukraina tyder på at slik rask framrykking ikke er mulig etter at frontene har etablert seg.

LURTE RUSSERNE: Sjefen for de ukrainske styrkene, Oleksandr Syrsky, greide å holde planleggingen for operasjonen hemmelig. Bare et fåtall i de væpnede styrkene visste noe om den inntil bare dager før den ble satt i gang. Foto: AFP

Ukrainerne rykker fram til de ikke greier å ta mer grunn. De graver seg ned og går inn i en fase der de forsvarer alt de har tatt.

Dette gir maksimal kontroll over russisk territorium. Dette kan være nyttig dersom målet er å bytte dette området med noe annet under eventuelle forhandlinger.

Området Ukraina kontrollerer inne i Russland 12. august. Kartet er hentet fra Wikipedia med informasjon fra Institute for the study of war. Foto: Wikipedia/ISW

Kartene som nå gir mer eller mindre gode anslag på hvor langt ukrainerne har nådd, tyder på at de har slått seg inn i en rekke kiler. Det vil si relativt tynne områder der de vil være omgitt av russiske styrker.

Disse områdene vil være vanskelig å forsvare. Å starte en forsvarskrig her vil medføre stor risiko for tap av avdelinger som ukrainerne sårt trenger for å kunne fortsette forsvaret av sitt hjemland.

HØYDEN GIR EN FORDEL: Et topografisk kart over området i Kursk der ukrainerne nå har delvis kontroll. Det brune er omtrent femti meter høyere i terrenget enn det grønne. Foto: OpenTopoMap

Ukrainerne trekker seg tilbake til områder som er lettere å forsvare. Dette gjør det også enklere for ukrainerne å forsyne sine styrker fordi veien fra Ukraina blir kortere.

Området ukrainerne nå ser ut til å kontrollere i Kursk er svakt kupert. Det er likevel høydedrag som kan være grunnlaget for et sterkt forsvar.

Å forsvare et mindre område krever færre ressurser av ukrainerne. Det er likevel et omfattende byggearbeid som må gjennomføres for å skape et forsvar som er i stand til å holde mot de russiske motangrepene som analytikerne forventer vil komme.

Fordelen med å holde på russisk grunn er at det tvinger russerne til å bruke store ressurser i forsøket på å ta det tilbake. Landsbyer, infrastruktur og natur som blir ødelagt i denne forsvarsstriden, blir ødelagt inne i Russland. Da kan russerne ta og føle på hvordan det er.

Ukrainerne kan med et mindre område å forsvare frigi styrker som kan brukes til andre operasjoner inne i Ukraina. De kan også brukes til nye angrep inn i Russland der forsvaret er svakt.

NEDERLAG: Russiske flyktninger fra stridsområdene. Angrepet har allerede vist at det russiske forsvaret ikke greier å holde ukrainerne vekk fra landet. Foto: AP

Ukrainerne trekker seg helt ut av Russland. Dette gir minst risiko for tap av styrker ukrainerne trenger andre steder.

Det vil også gi et signal til russerne om at ukrainerne er i stand til å angripe inn i landet, men at de ikke ønsker å okkupere naboland.

Fordelen for ukrainerne med en slik løsning er å bevare seieren. Det er ukrainerne selv som bestemmer seg å trekke seg ut etter et vellykket angrep.

De unngår også risikoen for at operasjonen til slutt ender med tap av alt som er tatt, og med store tap av soldater og materiell.

Kilder som er brukt i denne saken er: Michael Kofman, Mick Ryan, Emil Kastelhelmi og Phillips P. OBrien.