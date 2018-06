Bilder av kroppene til tre spedbarn som blir båret i land av kystvakten i Libya, går nå verden rundt.

Barna er blant 100 båtflyktninger som har druknet i Middelhavet etter at en gummibåt sank utenfor kysten av Libya fredag.

Mer enn ett hundre personer fryktes omkommet utenfor kysten av Libya fredag. De minste kroppene er hentet i land av landets kystvakt. Foto: Ayman Al-sahili / Reuters

16 overlevende er brakt til land til en militærbase øst for hovedstaden Tripoli, opplyser den libyske kystvakten.

Det var om lag 120 mennesker om bord i gummibåten da den sank.

Truet til å gå om bord

Nyhetsbyrået AFP skriver at enkelte av båtflyktningene som var i gummibåten som sank utenfor Libya fredag, ble truet om bord.

En av dem er krigsflyktningen Amri Swileh fra Jemen.

– Da jeg så hvor mange som var i båten, nektet jeg først å gå om bord. Vi ble på forhånd fortalt at det skulle være 20 i båten, forteller han.

26-åringen viser fram blåmerker på armen.

– Jeg mistet alle vennene mine fra Jemen som jeg var sammen med. Alle fem er savnet, forteller han.

Overlevende puster ut etter å ha blitt reddet av kystvakten. De er fra Jemen, Zambia, Sudan og Gambia. Flere enn 100 er savnet på havet etter at gummibåten de satt i sank. Foto: Mahmud Turkia / AFP

Foruten Swileh, kom de overlevende fra land som Sudan, Zambia og Gambia, skriver NTB.

EUs plan for båtflyktninger slår sprekker

Tragedien utenfor kysten av Libya skjer samme dag som EU-landene avsluttet et ganske utfordrende møte om hvordan de skal takle problemene med båtflyktninger og øvrige migranter.

Etter forhandlinger i tretten timer, ble EU-landene fredag morgen enige om en avtale om hvordan de skal håndtere situasjonen.

De ble enige om at det skal være frivillig å ta imot flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet.

Et barn har fått livet i gave. Denne jenta er en av ganske få overlevende etter at en gummibåt med flyktninger havnet i havsnød utenfor kysten av Libya fredag. Foto: Ismail Zitouny / Reuters

EU-landene skal opprette mottakssentre for flyktninger og migranter i land sør i Europa.

De ble også enige om å jobbe for at det skal opprettes mottakssentre på afrikansk side av Middelhavet.

Men fredag kveld skriver nyhetsbyrået AFP at avtalen allerede er i ferd med å slå sprekker.

Både Frankrike og Østerrike skal ha kunngjort etter møtet at de ikke ønsker mottakssentre i sine land.

Italias nye innenriksminister, Matteo Salvini, kom med friske uttalelser i italiensk radio fredag ettermiddag. Han sa at båter fra hjelpeorganisasjoner som redder båtflyktninger, ikke får legge til havn i Italia gjennom hele sommeren. De kan heller ikke komme innom for å fylle drivstoff. Foto: Tony Gentile / Reuters

I tillegg sier EU president Donald Tusk at det ikke finnes noen garanti for at avtalen vil fungere i praksis.

Italia stenger havnene hele sommeren

Fredag ettermiddag skal Italias nye innenriksminister, populisten Matteo Salvini, ha sagt oppsiktsvekkende ting i italiensk radio som skaper reaksjoner i andre EU-land.

Skip fra organisasjoner som redder flyktninger og migranter, vil i sommer ikke få lov til å legge til kai i Italia, varsler han, ifølge den franske avisen Le Monde.

Slike skip vil heller ikke få fylle drivstoff i italienske havner, skriver NTB.

Kritikk mot EU-avtalen

Avtalen mellom de 28 lederne i EUs medlemsland ble vedtatt kl. 0430 fredag morgen, etter vanskelige forhandlinger mange timer på overtid.

Ikke mange timer etter at avtalen ble kjent, blir den sterkt kritisert av humanitære organisasjoner.

– Målet med avtalen til EU er å finne en måte å avvise selv de aller mest sårbare menneskene fra Europas kyststripe.

Det sier Medecins Sans Frontieres (MSF), ifølge AFP.

Karline Kleijer i MSF utdyper kritikken:

– EUs medlemsland løper vekk fra sitt ansvar for å redde liv. I stedet henvises sårbare mennesker til fangenskap i Libya eller drukningsdøden i Middelhavet, sier hun ifølge NTB.

– De gjør dette i fuul bevissthet om den ekstreme volden og overgrepene flyktninger og migranter utsettes for i Libya, sier hun.

Gummibåt i brann

Ifølge de 16 overlevende utenfor kysten av Libya fredag, la gummibåten ut fra Garaboulli øst for Tripoli før daggry fredag.

Få timer senere var det en eksplosjon om bord, og motoren begynte å brenne.

Gummibåten begynte deretter å ta inn vann og sank.

Barn er bland de 16 overlevende som ble hentet av Libyas kystvakt utenfor kysten av landet fredag. Mer enn 100 er savnet. Foto: Ismail Zitouny / Reuters

Blant de over 100 som er savnet, er det minst fem barn, to av dem spedbarn, og 15 kvinner.

Fiskere slo alarm

Det var lokale fiskere som så at gummibåten med flyktninger og migranter hadde problemer og som tilkalte kystvakten.

De eneste omkomne som ble plukket opp av havet etter ulykken, var de tre spedbarna, skriver NTB.

De øvrige ble ifølge en talsmann for Libyas kystvakt etterlatt som følge av «mangel på ressurser».

Kaptein Salem al-Qadhi i Libyas kystvakt sier at han ble sjokkert over synet som møtte dem på ulykkesstedet.

– Det var forferdelig å se, sier han.