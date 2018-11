Tre skytinger på tre dager i Sverige

Søndag ble to personer skutt i Hagsätra sør i Stockholm. Det er uvisst hvor alvorlig skadet de er. Skytingen har skjedd utendørs, og ingen er pågrepet, skriver politiet.

– Det finnes foreløpig informasjon om at det var minst to gjerningspersoner, og at minst en var bevæpnet, skriver politiet i en pressemelding.

Vitne oppsøkt av blødende menn

Ifølge opplysninger til Aftonbladet ble en person skutt i ansiktet. Han skal være alvorlig skadd.

En mann som kjørte forbi åstedet med sin familie rett etter skytingen, forteller Aftonbladet at to blødende menn rykket i bildøren. Den ene blødde fra magen, og den andre var blodig i ansiktet.

– Det er det verste jeg har opplevd, sier vitnet til Aftonbladet.

Mannen i bilen skal også ha sett en tredje person kjøre ned til T-banen. Han var også skadd.

Politiets teknikere undersøker nå åstedet, som er avsperret.

Politiet skriver også at en motorsykkel eller moped har forlatt plassen på tidspunktet for skuddene.

En kilde opplyser til Aftonbladet at en moped er funnet brennende i Örby.

– Vi vil prate med de skadde personene når det er mulig, sier pressetalsperson Towe Hägg, ifølge Expressen.

Aftonbladet: Gjengoppgjør i Göteborg

Lørdag ble sju personer fraktet til sykehus etter skyting utenfor et festlokale i Göteborg. Ytterligere en person kan også være skadd etter skytingen.

13 personer er anholdt, og politiet varsler at de har innledet drapsetterforskning.

Ifølge Aftonbladet skal seks av de skadde tilhøre MC-klubben Hells Angels. Avisen skriver at Hells Angels-festen skal ha blitt angrepet av en rivaliserende gjeng, men dette vil ikke politiet kommentere.

Skutt og drept i Uppsala

Fredag ble en personer skutt og drept i Gränby i Uppsala. En annen person ble skadd.

Flere personer meldte inn at de hadde hørt skudd på stedet klokken 21.38 fredag kveld, og politiet var på stedet få minutter senere. To personer ble sent til sykehus med alvorlige skader, og en av dem, en mann, døde senere.

Ifølge politiet skal det dreie seg om krangel mellom flere personer.

– Episoden skjedde i et boligområde som har sine problemer, som alle boligområder har, men det er ingenting jeg vil gå inn på nå. Nå snakker vi med vitner og leter etter mulige gjerningsmenn, sa pressetalsperson i politiet Pelle Nellberg til SVT.

Så langt er ingen pågrepet i saken, som politiet etterforsker som drap og drapsforsøk. Det ha vært gjennomført åstedsundersøkelser og gjort avhør natt til lørdag. Det er flere vitner i saken.

Mannen som ble skutt hadde flyktet fra Syria. Han var i 30-årsalderen, var nygift og skulle bli far.

Drosjesjåfør skutt

I tillegg til de tre skytingene med flere skadde, ble en drosjesjåfør på lørdag skutt i bilen sin.

Sjåføren har opplyst at det ble skutt inn i bilen hans fra en bolig. Han kjørte videre, og fikk kontaktet politiet. Det er uklart hva motivet kan ha vært, og politiet har foreløpig ingen mistenkte, skriver Aftonbladet.