Tre skutt og drept i California: Skytter pågrepet

Fresnos politisjef Jerry Dyer opplyser at tre hvite personer ble drept i skyteepisoden ved en bussholdeplass i sentrum av byen tirsdag morgen.

PÅGREPET: Kori Ali Muhammad (39) ble pågrepet raskt etter at han drepte tre personer i Fresno, California. Foto: FRESNO POLICE DEPARTMENT

Hater hvite

39 år gamle Kori Ali Muhammad er pågrepet for skytingen. Han skal ha ropt "Gud er størst" på arabisk etter at han utførte drapene, opplyser Dyer. Til politiet har den antatte gjerningspersonen sagt at han hater hvite mennesker. Politisjefen sier de tre ofrene ble skutt med få minutters mellomrom. 16 skudd skal ha blitt avfyrt på fire forskjellige steder.

Hendelsen fant sted i nærheten av en bygning som huser «Catholic Charities» i sentrum av byen. En representant for bistandsnettverket sier til lokale medier at gjerningspersonen ikke var tilknyttet dem og at menigheten er i sjokk.

Trusler mot USA

Kori Ali Muhammad skal være en kjenning av politiet og er svært aktiv i sosiale medier. På sin Twitter-konto kommer han med en rekke nedsettende kommentarer om USA.

39-åringen ble pågrepet kort tid etter drapene. Han var allerede etterlyst for et drap på en sikkerhetsvakt utenfor et motell i Fresno forrige uke. Dyer sier at politiet har bedt FBI om bistand i etterforskningen.

Politisjef Dryer sier det er for tidlig å si om det dreier seg om et terrorangrep.

Saken oppdateres!