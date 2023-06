En 31 år gammel mann er arrestert, mistenkt for drap, etter at tre personer ble funnet døde i Nottingham i Storbritannia.

Det skriv Reuters som siterer det britiske politiet.

To av de omkomne ble funnet døde i gaten Ikeston i sentrum litt etter klokka fire om morgenen tirsdag.

Politiet jobber i formiddag med å sikre bevis på stedet. Foto: Jacob King/PA via AP / AP

Deretter ble politiet informert om en annet hendelse hvor et større kjøretøy hadde prøvd kjøre over tre personer.

De påkjørte er fraktet til sykehus hvor de får behandling.

En tredje person ble funnet død i en annen gate rett utenfor sentrum, rundt ti minutter i bil fra stedet de andre døde ble funnet.

– Dette er en grusom og tragisk hendelse som har tatt livet av tre personer, sier innsatsleder Kate Meynell til Reuters.

– Vi tror at disse tre hendelsene er koblet sammen og vi har en mann i varetekt. Etterforskningen er i en tidlig fase og våre etterforskere jobber med å få oversikt over hva som har skjedd, sier Meynell videre.

Hun ber publikum om å være tålmodige mens politiet fortsetter arbeidet med å sikre bevis på stedet.

Et område er sperret av i den pågående aksjonen i Nottingham. Også kollektivtilbudet er midlertidig stanset i byen. Foto: Jacob King/PA via AP / AP

Sperret av området

BBC skriver at det har vært store forstyrrelser i byen etter at politiet sperret av et område i sentrum. Kollektivtransporten er også midlertidig stanset.

Ifølge kringkasteren er Nottinghamshire brann- og redningstjeneste på stedet, hvor de bistår politiet i arbeidet.

Publikum, inkludert eventuelle bilister, har fått beskjed om å unngå området og planlegge alternative ruter.