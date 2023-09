Torsdag morgen ble en kvinne bekreftet død etter en eksplosjon i Uppsala, sier politiet til TT.

To personer ble skutt i Jordbro sør for Stockholm sent onsdag kveld, og en er bekreftet død torsdag.

En kjent rapper ble bekreftet død tidlig onsdag kveld etter en skyting i Fruängen sør i Stockholm.

Kraftig eksplosjon i Uppsala

Fem hus skal være rammet av en eksplosjon i et boligområde i Uppsala, to av dem kraftig. Et av husene skal ha fått ødelagt hele fasaden. Det melder Expressen.

En 25-år gammel kvinne ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, bekrefter politiet til nyhetsbyrået TT.

Hendelsen etterforskes som drap og grovt skadeverk, melder SVT.

EKSPLOSJON: Fem hus ble rammet av eksplosjonen i Uppsala torsdag morgen. En person døde. Foto: Anders Wiklund / TT/TT / NTB

En drept i Jordbro

Rett før midnatt fikk politiet beskjed om at to personer var skutt i Jordbro, sør for Stockholm.

En av personene døde, mens den andre personen ble lettere skadd.

Begge personene som ble skutt skal ha vært over 18 år.

Tre personer som er mistenkt involvert, er pågrepet.

På bare drøye to uker er nå ti mennesker skutt og drept i Sverige. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Kjent rapper

– På stedet fant vi en mann med skuddskader. Livet hans sto ikke til å redde. Pårørende er varslet, sier politiet, ifølge Aftonbladet.

Ifølge Expressen skal den drepte være en kjent rapper i slutten av tenårene.

Til Aftonbladet opplyser politiet at ingen er pågrepet, men at de leter etter gjerningspersonen. Ifølge NTB, som siterer TV4, er flere personer anholdt.

Skytingen av den kjente rapperen skal trolig også ha blitt filmet.

Voldsbølgen i Sverige Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge, med flere skytinger og eksplosjoner. Bare i september er ni personer skutt og drept. Flere hendelser knyttes til intern strid i den kriminelle gjengen Foxtrotnettverket, samt konflikten de har med den rivaliserende gjengen Dalennettverket. Skyting i Istanbul Fem svenske statsborgere er involvert i en skuddveksling i Istanbul i Tyrkia. De sitter nå i varetekt i Tyrkia. Ifølge svenske medier er hendelsen knyttet til gjengvolden i Sverige.

Kvinne i 60-årene drept En kvinne i 60-årene blir drept i egen bolig i Uppsala, som ligger nord for Stockholm. Kvinnen var moren til et gjengmedlem.

13 år gammel gutt skutt og drept En 13 år gammel gutt blir funnet skutt og drept i et skogsområde i Haninge, som ligger sør for Stockholm.

23 år gammel mann skutt og drept En 23 år gammel mann blir skutt og drept i et boligområde i Uppsala. Han var naboen til et gjengmedlem.

Mann i 20-årene skutt og drept En mann i 20-årene blir skutt og drept i Vasastan i Stockholm.

Tenåring drept i Stockholm En tenåringsgutt dør etter å ha blitt skutt i Västertorp, som ligger sør for Stockholm.

39 år gammel mann skutt og drept En 39 år gammel mann blir skutt og drept i Råcksta i Vällingby, som ligger vest i Stockholm.

Skyting og eksplosjon En mann blir alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i Jönköping, sørvest i Sverige. Det går også av en eksplosjon utenfor en bolig nordvest i Stockholm.

Eksplosjon i Nyköping En villa rammes av en eksplosjon i Nyköping, sørvest for Stockholm. Ingen ble skadet, men saken etterforskes som drapsforsøk. Det avfyres også skudd mot en bolig i Handen, sør for Stockholm. Ingen ble skadet.

Skyting utenfor Stockholm Det blir avfyrt skudd mot døren til en leilighet i Larsberg, som ligger utenfor Stockholm. Ingen ble skadet. Den svenske regjeringen holder krisemøte om gjengvolden.

To menn skutt og drept To menn i 20- og 70-årene blir skutt og drept på en bar i Sandviken, nord for Stockholm. To andre personer ble skadet. Det går også av en eksplosjon i et rekkehusstrøk i Huddinge, sør for Stockholm. Ingen ble skadet.

Eksplosjon i Södertalje Det går av en eksplosjon ved en villa i Södertalje, sørvest for Stockholm. Ingen ble skadet.

Eksplosjon sør for Stockholm Det går av en eksplosjon ved et hus i Huddinge, sør for Stockholm. I Uppsala fyres det av skudd mot en leilighet. Det samme skjer mot en leilighet i Stockholm.

Tre personer skadet i eksplosjon Tre personer blir skadet i en eksplosjon i Hässelby, vest i Stockholm. De ble ikke livstruende skadd. Eksplosjonen gikk av ved en trappeoppgang, og politiet omtaler det som en kraftig detonasjon.

Eksplosjon i Linköping Det går av en eksplosjon i en boligblokk ved Ekholmen i Linköping. En kvinne blir fraktet til sykehus. Èn person er nå pågrepet. Den svenske regjeringen kaller inn til nytt krisemøte. I Stockholm blir en mann skutt utenfor boligen sin og sendt til sykehus med alvorlige skader.

Rapper drept i Stockholm En kjent mannlig rapper i slutten av tenårene blir skutt og drept på Mälarhöjden idrettsplass sør i Stockholm. Det skal ha blitt avfyrt seks-sju skudd. Ifølge TV4 var det om lag 70 ungdommer på stedet fra flere barne- og ungdomslag på plassen under skytingen. Mälarhöjden ligger i nabolaget Früangen, 6–7 kilometer fra sentrum av Stockholm.

En død etter skyting i Jordbro En personer døde da to personer ble skutt i Jordbro, sør for Stockholm. Den andre personen ble lettere skadd. Begge personene som ble skutt skal ha vært over 18 år. Tre personer som er mistenkt involvert, er pågrepet.

Kvinne død etter eksplosjon i Uppsala En kvinne i 25-årsalderen døde etter en kraftig eksplosjon i et villastrøk i Uppsala natt til torsdag. Et vitne sier til Aftonbladet at to nærliggende hus har fått store skader. Avisa UNT skriver at meldingen om eksplosjonen kom klokka 3.45 Vis mer

Gråtende barn i fotballklær

På Mälarhöjdens idrettsplass er det skøytebane, ballbaner og løpebaner. 70 ungdommer skal ha gjemt seg i en garderobe under skytingen.

– Det var både barn og unge i treningstøy på stedet, sier en person til som var i nærheten til SVT.

Både voksne og barn som var der da det skjedde er ekstremt rystet. En trener sier at de hørte skudd og at alle begynte å løpe.

– Det var ganske rotete. Mange politimenn og ungdomsgjenger ble sett. Foreldre kom med biler og ville hente barna sine som hadde vært på fotballtrening.

Hendelsen i kveld er nok et eksempel på at volden er trukket ut av det lukkede rom og inn i offentligheten.

Naboene i området forteller til NRK at de både er redde og forbannet over kveldens skyteepisode.

Voldsbølge i Stockholm

På bare drøye to uker er ti mennesker skutt og drept i Sverige. Politiet omtaler voldsbølgen som «eksepsjonell». Det er så langt ukjent hva som er bakgrunnen for onsdagens skytinger.

– Det er tegn på at det kan ha sammenheng med voldsbølgen fordi det har vært skytevåpen og det har skjedd i Stockholm, sier Mats Eriksson i politiet til Aftonbladet.

Intern strid i den kriminelle gjengen «Foxtrotnettverket», og konflikten de har med en rivaliserende gjeng, «Dalen-nettverket» skal være årsaken til at voldsbølgen den siste tiden har tatt seg kraftig opp.

Helt på toppen av Foxtrot har Rawa Majid, bedre kjent som «Den kurdiske reven» sittet og styrt fra sitt eksil i Tyrkia. Men nå har det oppstått en intern konflikt blant de få som regnes som den innerste krets.

URIX 27. september: Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han? Du trenger javascript for å se video. URIX 27. september: Rawa Majid, kalt den kurdiske reven, er en av Sveriges mest ettersøkte gjengledere. Nettverket hans kobles til flere drap og eksplosjoner i Sverige den siste tiden. Hvem er han og hvordan jobber han?