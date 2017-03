Tre pågrepet – siktet for å planlegge bombeangrep i Venezia

Tre menn i tjueårene ble i dag arrestert av italiensk politi, siktet for å ha planlagt et terrorangrep på den kjente Rialto-broen i Venezia. En mindreårig person ble også pågrepet for at han ikke skulle hindre politiets etterforskning.

– Vi hiver en bombe, og så «boom, boom», sier en av de siktede i et opptak politiet i dag la frem på en pressekonferanse.

I opptaket hyller de tre pågrepne også angrepet i London i forrige uke, som tok livet av fem personer, inkludert gjerningspersonen.

En av de mistenkte kosoverne føres bort av politiet i Venezia. Foto: Italian Police and Carabinieri / AP

I søkelyset

Alle de arresterte er opprinnelig fra Kosovo, og har hatt oppholdstillatelse i Italia, ifølge Sky News. De har bodd i det historiske sentrum av Venezia, som store deler av året besøkes av horder av turister.

– Med tanke på hvor mange vantro det er i Venezia vil vi komme til himmelen umiddelbart om vi planter en bombe på Rialto-broen, sier en av de siktede i lydopptaket som ble lagt frem på pressekonferansen, skriver den italienske avisen La Stampa.

Gruppen skal ha erklært støtte til terrorgruppen Den islamske staten (IS), og har vært i politiets søkelys siden i fjor. Leilighetene og telefonene deres er blitt avlyttet, og deres aktivitet på internett er også blitt fulgt nøye.

– Farlig og aktiv jihadist-celle

Politiet gjennomførte aksjoner mot i alt tolv adresser.

Da en av leilighetene i Venezia ble ransaket, skal politiet ha funnet bevis på at de så på ekstreme islamistiske videoer, der knivangrep ble demonstrert, sier aktor Adelchi D'Ippolito, ifølge Sky News.

Broen Rialto i Venezia er et populært turistmål i Venezia. Foto: Luca Bruno / AP

Rialto-broen er 426 år gammel, og den eldste som går over Canal Grande.

Ordføreren i Venezia, Luigi Brugnaro, takker politiet for innsatsen i å «bryte opp en farlig og aktiv jihadist-celle i sentrum av byen».

Den italienske politikeren Andrea Manciulli, som er leder for den italienske NATO-delegasjonen, sier til kringkastingen RAI at Balkan har blitt den viktigste infiltreringsruten for jihadister som vil utføre angrep i Europa.