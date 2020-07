Tre omkom i tysk flyulykke

To personer er skadd, blant dem et barn, skriver Rheinische Post i sin nettutgave. Flyet styrtet i hustaket. Det brøt ut en brann etter styrten, som nå er under kontroll.

Avisen skriver også at de omkomne skal være to personer som var om bord i flyet, i tillegg til en kvinne som bodde i huset. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Redningsmannskaper har også funnet en fallskjerm ved ulykkesstedet. Ifølge Rheinische Post antar politiet at fallskjermen er flyets nødbrems.

Etter ulykken skal vitner ha fortalt at de så flyet kollidere med en varmluftsballong. Avisen melder nå at dette kan ha vært fallskjermen.

Årsakaen til ulykken er foreløpig ikke kjent.