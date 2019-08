Tre omkom da en skrent raste ned på stranda

Den smale stranden er populær blant surfere og ligger under høye sandsteinsklipper langs stillehavskysten.

Det var et område på ni meter av disse klippene som fredag løsnet og raste ned over flere mennesker som oppholdt seg på stranden som ligger i Encinitas, en forstad til San Diego i California.

Tre omkom

En person døde momentant, mens to andre døde på sykehus av skadene de ble påført. En person er fortsatt innlagt med alvorlige skader, mens en femte person fikk lettere skader.

Badevakter og andre strandgjester hjalp til med å grave ut menneskene fra flere tonn med stein og jord. Redningsmannskapene brukte skredhunder for å søke etter flere ofre, skriver nyhetsbyrået AP.

RASTE: Hjelpemannskapene brukte en hjullaster og skredhunder for å redde ut dem som havnet under raset. Tre mennesker døde av skadene. Foto: Mike Blake / Reuters

Fordi klippepartiet fortsatt var ustabilt, var redningsarbeidet ekstra krevende.

Slike skrenter raser ned fra tid til annen, men Brian Ketterer ved Californias parkadministrasjon sier det aldri har skjedd et så alvorlig tilfelle.

I januar 2000 ble en 30 år gammel kvinne drept omtrent på samme sted da hun ble truffet av et 100 meter langt ras.

Rasutsatt

Kysten nord for San Diego har den siste tiden blitt utsatt for stigende havnivå i Stillehavet, og flere steder er skrentene forsterket med betongmurer for å beskytte luksusvillaer på toppen mot å falle i sjøen.

– Dette er en naturlig erosjon av kystlinjen. Det skjer av naturlige årsaker, og det er slik strender blir til i utgangspunktet, sier leder for livvaktene ved Encinitas Larry Giles.

Flere områder av stranden er merket med varselskilt om at det kan være fare for ras.