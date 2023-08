Meir enn to år etter at fleire tusen Trump-tilhengarar tvinga seg inn i USA si demokratiske kjerne på Capitol Hill, er Donald Trump tiltalt for å blande seg inn i valresultatet.

Spesialetterforskar Jack Smith, som også er involvert i fleire andre rettsprosessar mot Trump, meiner at han har konspirert og svindla USA.

Trump må møte i retten i Washington D.C. torsdag. Sjølv kallar han tiltalen for politisk motivert.

Donald Trump (v) snakkar med rådgivarar Pat Cipollone (m) og stabssjef Mark Meadows (h) utanfor Det kvite huset. Biletet er teke i september 2020. Foto: Patrick Semansky / AP

For å få eit innblikk i sinnstilstanden og tankane hans i kulissane, har ei rekke av Trump sine tidlegare allierte blitt intervjua under etterforskinga.

Dette er tre av dei mest sentrale, og kva dei har fortalt om den skjebnesvangre tida som følgde Joe Biden sin siger i 2020.

Alle nekta dei først å vitne mot Trump. Men då han mislukkast i å anke rettsinnkallingane til Høgsteretten, hadde dei ikkje noko anna val.

Det hemmelege vitnet

Mark Meadows

I mange månader var folk i Trump sin nære krets uroa. Den tidlegare stabssjefen hans hadde ikkje markert seg noko særleg i etterforskinga, skriv The New York Times.

Sommaren 2023 blei det klart at Mark Meadows var eitt av vitna som blei henta fram av Jack Smith. Men nøyaktig kva som blei sagt er ikkje offentleg kjent.

Komiteen i Representanthuset fekk tilsendt 2319 tekstmeldingar frå Meadows før han plutseleg slutta å samarbeide, melder avisa vidare.

Desse, som er publiserte av CNN, inneheld samtalar mellom sentrale aktørar medan storminga av Kongressen gjekk føre seg.

Innhaldet varierer frå planar om å kjempe mot valresultatet til uventa reaksjonar på storminga frå Trump sine støttespelarar.

Ein av dei var Marjorie Taylor Greene, eit republikansk medlem i Representanthuset og uttalt Trump-supporter også i 2023:

Marjorie Taylor Greene: Mark, eg har akkurat blitt fortalt at det er ein person med skytevåpen i første etasje i Capitol. Ver så snill å fortel Presidenten at han må roe folk ned. Dette er ikkje måten å løyse noko på.

Meadows var til stades under fleire av augeblikk som er sentrale i etterforskingane mot Trump – både her, i dokumentsaka, og i valfusk-saka i Georgia.

I den siste er det venta å kome ei ny tiltale i nær framtid, skriv fleire amerikanske medium.

Sjefsadvokaten

Pat Cipollone

Pat Cipollone var Trump sin andre og siste rådgivar i Det kvite huset. Han er advokat, og hadde ein gong i tida ansvaret for at maktsenteret i USA heldt seg på rett side av lova.

Han blei intervjua av komiteen i april 2022, men nekta deretter å vitne formelt om hendingane kring 6. januar, skriv The Wall Street Journal.

Som med dei andre sende ein føderal storjury ei skriftleg innkalling i august. Denne innebar at Cipollone måtte gi eit intervju under trugsel om straff.

I dette kravet heitte det at komiteen var interessert i informasjon om Trump sin «kjennskap til og involveringsgrad i aktivitetar utførte for å undergrave resultatet» av valet i 2020, skriv avisa vidare.

Ifølge Cassidy Hutchinson, eit svært viktig vitne i saka og tilsett av Mark Meadows, ytte Cipollone motstand mot Trump i fleire kritiske augneblinkar.

Vitne Cassidy Hutchinson sa til panelet at den første advokaten åtvara mot å fortelje heile sanninga, ifølge AP. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Ho sa i sin vitnesbyrd at Cipollone åtvara om at Det kvite huset kunne bli kriminelt straffeansvarleg dersom Trump tok seg til Kongressen 6. januar, ifølge Politico.

Cipollone truga også med å seie opp jobben sin fleire gongar, sa andre vitne ifølge avisa.

Ein av desse skal ha vore då Trump truga med å erstatte leiarane i Justisdepartementet heilt i starten av januar.

Om Cipillone stadfesta eller avkrefta nokre av desse opplysingane under intervjuet, er ikkje offentleg kjent.

Utfordraren

Mike Pence

Mike Pence var Trump sin visepresident då Republikanarane hadde makta, altså mellom 2016 og 2020. Han er også ein av utfordrarane hans til nominasjonsvalet 2024.

Til no har Pence, som appellerer spesielt til konservative kristne veljarar, nekta å stadfeste at Trump braut lova 6. januar.

Men etter at tiltalen tysdag blei henta ut mot Trump, kommenterte Pence den på X, nettsida som tidlegare heitte Twitter.

– Dagens tiltale fungerer som ei viktig påminning: kvar og ein som set seg sjølv over grunnlova, bør aldri bli president i USA, skreiv han.

Ifølge tiltalen var mange av demonstrantane på Capitol Hill villeia av Trump til å tru at Pence kunne setje valresultatet til side.

Pence (v) og Trump (h) saman på eit folkemøte i Michigan november 2020. Foto: Evan Vucci / AP

I dokumentet heiter det også at Trump kom med ein bøn om hjelp. Han skal ha bede Pence om å hindre at Kongressen sertifiserte Biden som vinnaren av presidentvalet.

Pence sa ifølge dokumentet at eit slikt forsøk ville vere i strid med grunnlova. Trump skal då ha svart: «Du er for ærleg».

Fleire av demonstrantane retta dermed raseriet sitt mot visepresidenten 6. januar, med kampropet «heng Mike Pence».

Så langt er Trump milevis framfor utfordrarane på meiningsmålingane. Pence har berre 3 prosent oppslutning, medan den tidlegare sjefen hans har 54.

Men dersom dei mange rettsprosessane mot Trump gjer han mindre populær eller hindrar han i å stille, kan også Pence kome til å rykke opp.

Det er, enn så lenge, ingen teikn til at det kjem til å skje.