Seks personer ble drept i angrepet, tre barn og tre voksne, sier politiet i Nashville. De ble brakt til Vanderbilt University Medical Center, men livet sto ikke til å redde.

De tre barna var ni år gamle, og de voksne var 60-årene opplyser politiet i Nashville på Twitter mandag kveld.

Politiet i Nashville bekrefter at gjerningspersonen, som er en 28 år gammel kvinne, ble drept av politiet. Med det er totalt syv personer døde.

Fant kart og manifest hos kvinnen

Politiet mener kvinnen er en tidligere elev ved skolen. De sa først at hun så ut til å være i tenårene, men korrigerte senere dette.

Den 28 år gamle kvinnen hadde tegnet et detaljert kart over skolen som er en privat, kristen barneskole med rundt 200 elever, ifølge Reuters.

– Vi tror at gjerningspersonen kom seg inn på skolen ved å skyte gjennom en av dørene, sier politiet.

Sammen med kartet fant politiet også et manifest, som styrker politiets teori om at handlingen var et målrettet angrep.

Kvinnen, som var bosatt i Nashville, har blitt identifisert av politiet, skriver CNN.

En kvinne kysser et barn på gjenforeningssenteret ved Woodmont Baptist Church etter en skoleskyting, mandag 27. mars 2023, i Nashville Foto: John Bazemore / AP

Angrepet begynte like før 10.30 lokal tid, og politiet fikk de første meldingene om hendelsen like etter, ifølge New York Post.

Gjerningskvinnen skal ha båret minst to automatgeværer og en håndpistol.

– Vi tror to av disse våpnene kan ha blitt skaffet lovlig lokalt her, sier politisjef John Drake på en pressekonferanse mandag kveld.

Biden: – Vi må gjøre mer

Etter hendelsen ba USAs president Joe Biden Kongressen om å ta grep for å få strengere våpenlov.

– Dette er sykt. Vi må gjøre mer for å beskytte skolene våre, så de ikke ender opp som fengsler. Jeg ber Kongressen igjen om å vedta mitt våpenforbud, sier Biden.

Han la til at volden med skytevåpen i USA river felleskapet fra hverandre.

