Ein domstol i Georgia reiste onsdag formelt drapstiltale mot dei tre, fire månarder etter drapet, skriv New York Times. Avisa skriv at ein storjury har tatt ut ein tiltale i ni punkt mot dei.

25 ÅR: Ahmaud Arbery vart drepen på joggetur 23. februar i år. Foto: HANDOUT / Reuters

Arbery vart drepen på ein runde han hadde jogga fast i fleire år, i kystbyen Brunswick i delstaten Georgia, 23. februar i år.

Drapet, som vart filma med mobiltelefon av ein av dei tre tiltalte , vekte sterke reaksjonar, mellom anna fordi det tok over to månader før dei som no er tiltalte, vart arresterte.

VIDEO: Bileta som vart publisert på Twitter 5. mai viser korleis Ahmaud Arbery fell saman etter å ha vorte skoten i brystet. Foto: AP / NTB Scanpix

Video vakte storm

Då videoen som viste drapet, begynte å sirkulere på sosiale medium i mai, vakte det storm.

Drapet på Arbery har, saman med politidrapet på Breonna Taylor i Kentucky i mars, vore ein del av grunnlaget for raseriet og demonstrasjonane som braut ut i kjølvatnet av politidrapet på George Floyd.

Demonstrantar held opp bilde av Ahmaud Arbery, George Floyd og Breonna Taylor. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB Scanpix

Blant dei tre tiltalte er ein tidlegare politimann. To av mennene er far og son, høvesvis i 60- og 30-åra.

Hatkrim

FBI etterforskar saka som hatkriminalitet.

Arbery-saka har ført til at den lovgjevande forsamlinga i Georgia med stort fleirtal denne veka vedtok ein ny lov mot hatkriminalitet.

