Tre gjengmedlemmer drept i skuddrama under rettssak i Moskva

Tre tiltalte ble skutt og drept av politiet da de forsøkte å skyte seg vei ut av et rettslokale i utkanten av Moskva tirsdag, ifølge russiske myndigheter.

Skytingen startet da fem tiltalte i en massedrapssak ble ført inn i en heis etter et forberedende rettsmøte i en regionsdomstol i Moskva.

De fem var iført håndjern, men klarte i heisen og fravriste sine to voktere våpnene. Påtalemyndigheten sier at en av de fem forsøkte å kvele en av vokterne.

I skytingen som fulgte, ble tre av de fem drept, mens fire personer ble såret.

De fem tilhører en gjeng på ni som er tiltalt for å ha likvidert 17 bilførere.

Russiske medier har kalt gjengen The Grand Theft Auto Gang, etter det voldelige dataspillet. Gjengen terroriserte bilister i og rundt Moskva i 2014.

Påtalemyndigheten sier at gjengen strødde spiker i veibanen, og når bilførere gikk ut for å sjekke, ble de regelrett skutt og drept av gjengmedlemmene. Alle ni medlemmene er fra Sentral-Asia. De er tiltalt for 17 drap og to drapsforsøk.