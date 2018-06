Tre folkevalgte ombestemte seg i siste liten – går mot selvbestemt abort i Argentina

Etter en intens debatt som varte i 22 timer, var resultatet klart. Med 129 mot 125 stemmer ble det seier for aborttilhengerne i kampen for en endring av Argentinas strenge abortlov.

I dag er abort kun tillatt ved voldtekt og ved fare for mors liv, og det etter en søknad til en dommer.

Går lovforslaget gjennom i Overhuset, kan en kvinne velge å avbryte svangerskapet frem til 14. uke.

President Mauricio Macri er sterk motstander av endringen, men sier han ikke vil legge ned veto hvis lovforslaget passerer begge kamrene.

Inntil tre timer før avstemningen var det nei-siden som lå an til å få flertall. Da kunngjorde representanten Sergio Ziliotto fra provinsen La Pampa på Twitter at han og to andre folkevalgte hadde skiftet syn og ville stemme med ja-siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kluss med stemmene

Kluss med avstemningstavlen gjorde ikke avstemningen mindre nervepirrende. Da resultatet viste 131 for endringsforslaget og 123 mot, ropte to av representantene i salen at de ikke hadde stemt ja, men nei. Dermed måtte det en manuell opptelling til, før resultatet endelig var klart.

Utenfor nasjonalforsamlingen har tilhengere og motstandere av abortliberaliseringen fulgt spent med, både på debatten og avstemningen.

Da resultatet var klart, jublet deler av folkemengden. Andre fortvilte.

Tilhengerne av selvbestemt abort jubler etter vedtaket i Underhuset. Grønt har vært tilhengernes signaturfarge. Foto: Jorge Saenz / AP

Spenning helt til siste slutt

Den katolske kirke i pavens hjemland er sterkt imot lovforslaget, som har avtegnet et like dypt skille i folket som hos de folkevalgte.

I Overhuset har flere senatorer allerede gjort det klart at de vil stemme imot endringen og bevare loven slik den er i dag.

Kvinneaktivister har uansett lovet å kjempe helt til siste slutt og argumenterer med kvinners helse. I dag foretas det en rekke svangerskapsavbrudd i Argentina, men med kvinnens helse og liv som innsats.

Flere av politikerne som i dag stemte ja til lovendringen, sa i sine innlegg at de personlig er motstandere av selvbestemt abort, men at de ser behovet for at kvinner får tilgang til en trygg og lovlig tjeneste.

For og mot-argumentene i den argentiske debatten har i hovedsak vært de samme som i Irland, hvor folket selv i slutten av mai sa ja til å endre landets strenge abortpraksis.