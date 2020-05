Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sykdommen har tatt livet av tre unge newyorkere. Dette er nytt, og en utvikling, sa New York-guvernør Andrew Cuomo lørdag.

Fredag kunngjorde han at en fem år gammel gutt var død med symptomer på kawasakis sykdom. Det var det første kjente dødsfallet i delstaten som antas å skyldes sykdommen, og som man tror var forårsaket av koronaviruset.

Nå er ytterligere to barn døde.

Sist uke skrev New York Times om flere barn som var lagt inn på sykehus i New York med symptomer som knyttes til den sjeldne sykdommen kawasakis.

Det er en sjelden febersykdom som kan føre til at kroppens blodårer blir betente og at det dannes utposninger på hjertets kransårer, dersom det ikke blir behandlet.

Den rammer som regel små barn. Ved siden av feber, er magesmerter, utslett og hovne kjertler noe av symptomene. Som regel går sykdommen over av seg selv.

Bekymret

På lørdagens pressekonferanse offentliggjorde guvernøren i New York ingenting om de tre barnas alder eller omstendigheter rundt dødsfallene. Men han sa at han er bekymret for det som kan se ut til å være en ny risiko for barn som smittes av koronaviruset.

Barn har hittil generelt sett ut til å få mye mildere symptomer på Covid-19 enn voksne.

– Vi er ikke lenger sikre på at det er riktig. Det er fullt mulig at dette har pågått i flere uker, men at det ikke er blitt diagnostisert med kobling til Covid-19, sier Cuomo.

Sykehuset i New York har kartlagt minst 73 tilfeller av barn som har symptomer på kawasakis syndrom, skriver The Guardian.

Flere av barna skal ikke ha vist typiske tegn på koronavirus som luftveisproblemer når de ankom sykehuset. Men alle barna testet positivt enten på viruset eller antistoffer på korona, opplyser guvernøren.

Guvernør i New York Andrew Cuomo er bekymret for barna som blir syke. Foto: John Roca / AP

Vil berolige

I en pressemelding fra hjerteforeningen i USA blir det bekreftet at noen få barn ser ut til å få symptomer på kawasakis. Samtidig som de ønsker å understreke at det er sjeldent, for å berolige foreldre.

– Vi vil berolige foreldre, dette ser ut til å være sjeldent. De fleste barn som får symptomer på kawasakis blir friske, skriver førsteamanuensis og direktør for kawasakis-program i Boston barnesykehus, Jane Newburger.

Hun har jobbet med kawasakis sykdom siden 1980-tallet.

Koronaviruspartikler Foto: A. Tamin C.s. Goldsmith / AP

Samarbeider

Det er også rapportert om lignende tilfeller i Europa.

I Storbritannia døde en 14 år gammel med symptomer på kawasakis sykdom, som også testet positivt på korona, ifølge en publikasjon i The Lancet.

Totalt 8 barn i alderen 14–4 år er omtalt i rapporten. Der alle knyttes til kawasakis sykdom. Men ikke alle har testet positivt på korona, men flere har blitt eksponert for viruset av andre familiemedlemmer.

I flere land samarbeider nå medisinske eksperter om koronaviruset og utbruddene av kawasakis sykdom kan henge sammen.

Kawaskis sykdom ble først omtalt i 1967 av den japanske barnelegen Tomasu Kawasaki.