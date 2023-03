Seks mennesker ble drept i skyteangrepet på en kristen barneskole i Nashville mandag: tre barn og tre voksne.

De tre barna var ni år gamle, og de voksne var i 60-årene.

Gjerningspersonen ble drept av politiet på stedet.

28 år gamle Audrey E. Hale skal ha tatt med seg minst to automatgeværer og en håndpistol til skolen.

Våpnene ble trolig kjøpt på lovlig vis i Nashville, sa politisjef John Drake på en pressekonferanse mandag kveld.

Foreldre og barn finner sammen etter at seks mennesker ble drept i et angrep mot barneskolen i Nashville mandag. Foto: John Bazemore / AP

Flere enn 100 masseskytinger

Mens USAs befolkning igjen så bilder av gråtende foreldre og barn, ba USAs president Joe Biden Kongressen om å ta grep for å få strengere våpenlov.

– Dette er sykt. Vi må gjøre mer for å beskytte skolene våre. Jeg ber Kongressen igjen om å vedta mitt våpenforbud, sier Biden.

– Dette er hjerteskjærende, en families verste mareritt, sier president Joe Biden etter skytingen i Nashville 27. mars 2023 Foto: Alex Brandon / AP

Han la til at volden med skytevåpen ødelegger samholdet i USA.

Det er likevel lite Biden kan gjøre. Mens Demokratene ønsker å stramme inn våpenlovene, har Det republikanske partiet foreslått flere lover for å gjøre det lettere å bære våpen i USA. Republikanerne har flertall i Representantenes hus.

Joe Biden har bedt om at det skal flagges på halv stang i Det hvite hus og på alle offentlige bygninger frem til fredag.

I år har over 100 skyteangrep med flere enn fire døde funnet sted, ifølge Gun Violence Archive.

Et av våpnene brukt i angrepet, som trolig var skaffet på lovlig vis, ifølge politiet. Foto: METROPOLITAN NASHVILLE PD / Reuters

Fra 2020 til 2021 mer enn doblet antallet skoleskytinger seg, fra 114 til 250, ifølge databasen K-12 School Shootings. I 2022 var det 303 skoleskytinger i USA, som er det høyeste antallet blant alle år i databasen, som starter i 1970.

Fant kart og manifest

Den 28 år gamle gjerningspersonen hadde tegnet et detaljert kart over barneskolen med rundt 200 elever, ifølge Reuters.

– Vi tror at gjerningspersonen kom seg inn på skolen ved å skyte gjennom en av dørene, sier politiet.

Sammen med kartet fant politiet også et manifest, som styrker politiets teori om at handlingen var et målrettet angrep.

Bildet av en inn- og utgangsdør ved Covenant School som viser knuste glassdører som skytteren skjøt mot for å komme inn på skolen. Bildet er utgitt av Metro Nashville politiet på deres Twitter-konto 27. mars 2023 Foto: HANDOUT / AFP

– Den mistenkte etterlot seg et manifest som indikerer at det ville bli skyting på flere steder, og denne skolen var ett av dem, sier John Drake til NBC News.

Den mistenkte var bosatt i Nashville, melder nyhetsbyrået AFP.

– Vi kan bekrefte at gjerningspersonen er en 28 år gammel kvinne fra Nashville, meldte politiet på Twitter tidligere.

Senere sa politiets talsperson, Dan Aron, at gjerningspersonen identifiserte seg selv som mann.

En kvinne kysser et barn på gjenforeningssenteret ved Woodmont Baptist Church etter en skoleskyting, mandag 27. mars 2023, i Nashville Foto: John Bazemore / AP

Angrepet begynte like før 10.30 lokal tid, og politiet fikk de første meldingene om hendelsen like etter, ifølge New York Post.