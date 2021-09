Tre årsaker til at Talibans maktovertakelse i Afghanistan skaper frykt i Afrika

– Det er en risiko for at islamister kan ta over makten i Mali slik vi har sett Taliban gjøre. Militæret taper stadig terreng og islamistene blir mer og mer avanserte i sine angrep.

Det sier Baba Mahamane Touré på telefon. Frilansjournalisten befinner seg i Ségou nordøst for Malis hovedstad Bamako. Han er bekymret for utviklingen i Mali.

– Jeg har selv fått erfare hvor farlige disse gruppene er. Jeg ble kidnappet av islamister på en reise i Gao nordøst i Mali i november i fjor, forteller Touré.

Mali ligger tusenvis av kilometer fra Afghanistan. Likevel skaper situasjonen der frykt i Sahelbeltet. Det er det flere årsaker til.

Maliske soldater gjør seg klare til en øvelse der de skal trene på å kjempe mot islamister. Foto: PAUL LORGERIE / Reuters

1. Symbolske bånd og støtteerklæringer

«Jeg hedrer det islamske emiratet i Afghanistan.»

Ordene stod i en uttalelse fra den maliske terrorlederen Iyad Ag Ghali 10. August. Han leder terrorgruppen Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM). Den opererer blant annet i Mali, Algerie, Chad og Niger.

Det var fem dager før Taliban tok kontroll over Afghanistans hovedstad Kabul. Ag Ghali gratulerte Taliban etter tilbaketrekkingen av amerikanske og vestlige styrker. Det var den første offentlige uttalelsen hans siden 2019.

Den maliske terrorlederen har sverget troskap til Al-Qaida og Taliban.

Haibatullah Akhundzada ble innsatt som leder av Taliban etter at en amerikansk drone drepte forgjengeren Mansour Akhtar i 2016. Den maliske terrorlederen Iyad Ag Ghali har sverget troskap til Taliban. Foto: AFP

Sahelbeltet strekker seg fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst på det afrikanske kontinentet. Her opererer en rekke terrororganisasjoner med bånd til Al-Qaida.

- Båndene mellom terrorgruppene og Al-Qaida er trolig mest symbolske. De hjelper hverandre i liten grad i det operative. Symbolikken av å ha allierte gjør likevel at de får mer effekt. I noen få tilfeller har vi også sett operativ støtte.

Det sier Stig Jarle Hansen. Han er professor i internasjonal politikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hansen mener det er grunn til å frykte at det som nå har skjedd i Afghanistan også kan skje i land som Mosambik.

Over 700 000 mennesker er internt fordrevne i Mosambik som følge av terrorangrep og naturkatastrofer. Denne mannen måtte flykte fra hjemmet sitt da islamister angrep byen Palma. Foto: ALFREDO ZUNIGA / AFP

2. Islamistiske grupper sprer seg i Afrika

24. mars i år ble byen Palma nord i Mosambik beleiret av islamister. Øyenvitner fortalte om hodeløse lik i gatene. Over 60 000 mennesker ble fordrevet fra sine hjem. Terrorgruppen Ansar al-Sunna som er knyttet til den Islamske Stat stod bak.

En mor ventet fortvilet på sønnen sin i Pemba nord i Mosambik i april i år. Hit ble evakuerte innbyggere fraktet i båt, etter at byen Palma ble beleiret av islamister i flere dager. Foto: ALFREDO ZUNIGA / AFP

– En utfordring i Mosambik er at lokalbefolkningen på landsbygda ikke har fått god nok beskyttelse av myndighetene. I noen tilfeller er det også regjeringsstyrker som begår overgrepene mot de sivile. Mange lever med trusselen fra islamister tett inn på seg. Flere er nødt til å støtte islamistene for å overleve.

Stig Jarle Hansen peker også på at landets soldater er dårlig trent. Dermed har angrepene økt i Cabo Delgado-provinsen nord i landet.

Etter at kalifatet i Syria gikk i oppløsning, har islamistiske grupper vokst seg sterkere i andre land i Midtøsten og Afrika.

Nå ligger sju av de ti landene med høyest terrorfare i verden i Afrika. Det viser en risikoanalyse fra Verisk Maplecroft fra i fjor. Terrorfaren er større her enn på noe annet kontinent på kloden.

28 soldater ble drept i et bakholdsangrep den 16. mai 2019 i Niger. Den Islamske Stat publiserte dette bildet av islamister som feirer etter angrepet. Det skal ha skjedd i landsbyen Tongo Tongo nær grensen til Mali. Foto: HO / AFP

Ulike terrorgrupper kjemper om ressurser og støttespillere i samme region. Det fører til flere angrep på sivile.

I 2015 ble 1394 mennesker drept i slike angrep på det afrikanske kontinentet. I fjor ble nesten ni ganger så mange drept av terrorgrupper. Det viser tall for 2019 fra Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).

I kampen mot islamistene har vestlige land mistet mange soldater. Det har fått konsekvenser.

3. Vestlige styrker trekker seg ut

En tredje årsak til frykten for at terrorgrupper skal ta større kontroll, er at land som Frankrike kutter ned på antallet soldater i Sahel-regionen. Barkhane-styrken opererer i Mali, Chad, Niger, Burkina Faso og Mauritania.

Det ble nevnt da terrorleder Iyad Ag Ghali gratulerte Taliban etter maktovertakelsen i Afghanistan. Han dro paralleller mellom uttrekningen av utenlandske tropper i Afghanistan og Frankrikes avgjørelse om å redusere sin militære tilstedeværelse i Vest-Afrika.

Franske soldater ankommer Malis hovedstad Bamako i 2013. Nå skal flere av soldatene trekkes ut. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

I juni sa Frankrikes president Emmanuel Macron at landet skal trappe ned på den militære innsatsen i den tidligere kolonien. De halverer antallet soldater innen tidlig neste år.

Beslutningen ble tatt etter at det andre militærkuppet på ni måneder ble utført i Mali.

Den maliske avisen Le Pays skriver at utenlandske styrker har vært nødvendig for å bekjempe islamister i Mali. Avisen oppfordrer politiske ledere til å styrke landets militære.

Landets egne soldater blir kritisert for å ikke er godt nok trent og utstyrt. Spørsmålet er om de vil klare å slå hardt nok ned på opprørsgruppene.

En mann som sier han kjempet med islamister i det sentrale Mali poserer på et hemmelig sted. Han lever i skjul etter å ha forlatt gruppen. Foto: MARCO LONGARI / AFP

Hva nå?

– Til tross for tilstedeværelsen av utenlandske styrker klarer islamistene å rekruttere ungdommer. Derfor er det skremmende at Frankrike trekker ut halvparten av sine soldater. Hvis myndighetene ikke tar grep, kan Mali bli som Afghanistan.

Det sier frilansjournalist Baba Mahamane Touré. Selv ble han frigitt av islamistene som kidnappet ham etter tre uker med forhandlinger.

Vil islamistiske grupper kunne ta over makten på samme måte som i Afghanistan i land som Mali og Mosambik? Svaret avhenger av flere faktorer, mener professor Stig Jarle Hansen.

– Flere av landene på det afrikanske kontinentet har militære styrker som det kan bli vanskelig for islamistiske grupper å overvinne. Likevel er det viktig å lære av feilene som ble begått i Afghanistan. Fiaskoene der har vært mange og store, sier professor Stig Jarle Hansen.

I en artikkel på Forsvarets Forum stiller han spørsmål ved effektiviteten over den norske og allierte militære opplæringen i Afghanistan. Han skriver at amerikanerne gjennom to tiår har konstruert og trent noen av de dårligst fungerende hærene over de siste hundre års militærhistorie.

– På spørsmålet om islamistiske grupper kan ta over makten i andre land er derfor svaret ja. Det er mest fordi man ikke har lært av det som har skjedd i Afghanistan og i tilsvarende operasjoner rundt i verden. Dette er operasjoner som sjeldent vinnes av Vesten.