Trapper opp jakten på Facebook-drapsmannen

Politiet opplyste på en pressekonferanse klokken 15 norsk tid at gjerningsmannen fortsatt er på frifot.

– Alle ressurser er satt inn for å få tak i ham. Han er bevæpnet og farlig og kan være hvor som helst, sier Steve Anthony ved FBIs Cleveland-kontor.

Tilfeldig offer

37-åringen er ettersøkt for drap under skjerpede omstendigheter, etter at han tilsynelatende uprovosert skjøt og drepte 74 år gamle Robert Godwin på gata i Cleveland i Ohio. Stephens filmet drapshandlingen og publiserte det på Facebook.

Stephens har i videoklippene han har publisert forklart motivet for drapet med et havarert kjærlighetsforhold. Han skal ikke ha hatt noen tilknytning til offeret fra før.

Politiet opplyser at den omtalte kvinnen har fått politibeskyttelse og har samarbeidet med politiet.

Mannen er nå ettersøkt på andre døgnet. Innbyggerne i delstatene Pennsylvania, New York, Indiana og Michigan er bedt om å være på vakt, siden politiet tror at Stephens allerede kan ha forlatt Ohio, melder Fox 8.

Hevder å ha drept flere

Stephens hevdet i et videoklipp på Facebook at han skal ha drept flere andre personer i påskehelgen, men dette er opplysninger politiet så langt ikke har funnet hold for.

– Jeg bare klikket. Jeg har akkurat drept 13 jævler, og jeg kommer til å fortsette å drepe til de pågriper meg, hevder Stephens i videoklippet.

I en pressemelding ber Cleveland-ordfører Frank Jackson drapsmannen om å melde seg for politiet og om å «ikke gjøre mer skade».

– Ethvert problem han har, kan vi snakke om, sier Jackson.

Videoen av drapet lå ute på Facebook i rundt tre timer før den ble fjernet.

Den ettersøkte 37-åringen regnes som bevæpnet og farlig.