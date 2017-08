Total solformørkelse i USA i kveld

Solformørkelse er et sjeldent syn. I kveld vil en fullstendig solformørkelse gå over USA for første gang på 99 år.

Solformørkelsen vil bevege seg tvers over USA – fra nordvest til sørøst. Det spektakulære fenomenet vil være øyensynlig i over to minutter fra klokken 19.17 norsk tid, melder CNN.

Omtrent 12 millioner mennesker i 14 delstater vil kunne oppleve total solformørkelse, og mange millioner flere vil kunne se en begrenset formørkelse, ifølge American Astronomical Society.

Dersom du ikke er på riktig sted i USA i dag, kan du likevel se solformørkelsen her.

– Naturens største underverk

Det hender at månen passerer inn mellom jorden og solen når den roterer rundt jorden. For oss – på jorden – vil dette fenomenet se ut som månen dekker hele solskiven.

Solskiven blir helt svart. Da vil de ytre lagene av solatmosfæren bli synlige, i en ring av lyse flammer.

– En total solformørkelse er et av naturens største underverk, og alle bør unne seg minst en total solformørkelse i livet, sier solforsker Pål Brekke til Norsk Romsenter.

Han har selv tatt turen til USA for å oppleve skuet.

SPEKTAKULÆRT: I kveld forsvinner solen i en stripe tvers over USA. Denne solformørkelsen kan bli den mest omtalte noensinne, på grunn av plassering og sosiale medier. Foto: S. Kovac R. Baer / Citizen CATE Experiment/AP/NTB Scanpix

Millioner strømmer til USA

Denne gangen er det 14 amerikanske stater, fra Oregon i nordvest til Sør-Carolina i sørøst som får oppleve et par minutter med nattemørke midt på dagen lokal tid.

Derfor strømmer millioner av skuelystne til USA.

Solformørkelsen vil begynne i Oregon klokken 9.05 lokal tid – med total solformørkelse 75 minutter senere.

Delstaten forventer en million tilreisende mandag. I South Carolina er det ventet det opp mot ti millioner besøkende.

Neste solformørkelse i Norge om 44 år

NASA skal ha en fire timer lang direktesending fra arrangementer og feiringer av solformørkelsen. NRK kommer til å vise disse bildene direkte.

Været kan legge en demper på stemningen i Charleston. Værmeldingen viser overskyet og spredt torden når solformørkelsen er over byen.

For noen år siden var en fullstendig solformørkelse synlig fra Norge, men da var det kun fra et lite område på Svalbard.

Den neste totale solformørkelsen som kan sees i Norge, kommer først i 2061. Men Sør- og Vest-Norge kan få med seg litt av formørkelsen mellom klokken 20.38 til 20.59 i kveld.