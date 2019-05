Byen El Reno i nærheten av Oklahoma City er hardt rammet av den kraftige tornadoen som slo til lørdag kveld, lokal tid.

Andrew Skidmore, talsmann for Canadian County i Oklahoma bekrefter overfor ABC News at minst to mennesker har mistet livet.

– Dette er på ingen måte over og vi fortsetter å lete. Det er et stort område som er rasert, forteller brannvesenet på en pressekonferanse klokka ni, norsk tid, søndag morgen.

På spørsmål om hvordan de vil beskrive ødeleggelsene, er det korte svaret «horrific», forferdelig.

Et motell er truffet og nærmest knust av tornadoen. På sosiale medier er det bilder av motellet «American Budget Value Inn». Det er tydelig at ødeleggelsene er store.

Ifølge ubekreftede meldinger er 17 mennesker på motellet ikke gjort rede for. En husvognpark som ligger like ved er også hardt rammet, og det blir nå lett etter mennesker blant ødelagte husvogner. Mange butikker er også rasert.

Loyd Roberts fra Texas var på motellet da tornadoen slo til.

– Jeg lå og sov da taket plutselig raste. Det så ut som om en bombe hadde gått av på rommet. Overalt var det mennesker med skrubbsår og blåmerker, forteller han til nettavisen The Oklahoman.

– Svært farlig situasjon

Etter at tornadoen feide inn over området sent lørdag kveld, er flere mennesker sendt til sykehus, og politiet ber folk holde seg inne. De beskriver situasjonen som svært farlig.

– Be for dem som er rammet av stormen, men også for alle de ansatte i nødetatene som hjelper til i den pågående redningsaksjonen, skriver politiet på Facebook.

De skriver videre at dette er et eksempel på hvor raskt denne typen stormer kan utvikle seg fra vanlig tordenvær til en dødelig supercelle tornado.

Det kommer mange bilder og videoer på sosiale medier. Denne dronevideoen fra TV-stasjonen KFOR i Oklahoma viser redningsmannskaper som leter etter de som er savnet:

Det er andre gang på under en uke at El Reno rammes av naturkreftene. For bare noen dager siden ble deler av byen oversvømmet etter kraftig regn. Da førte flommen til store ødeleggelser flere steder.

I mars mistet 23 mennesker livet etter at en tornado herjet i delstaten Alabama:

Superceller Ekspandér faktaboks En supercelle er et kraftig tordenvær med kraftig roterende og stigende luftbevegelser.

Superceller er det største og kraftigste av forskjellige typer tordenvær som kan oppstå.

I tillegg til superceller finnes det enkeltceller (en enkel tordensky), multiceller og bygelinjer.

