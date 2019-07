– Vi trodde først det bare var en mørk sky, men så kjente vi en kraftig vind som virvlet gjenstander opp i lufta, sier en av innbyggerne, Li Yuan til Kinas statlige kringkasting CCTV.

Han forteller at de i flere timer kunne høre ambulanser som kjørte til og fra for å hente skadde.

Store ødeleggelser etter tornadoen i byen Kaiyuan i Kina. Foto: STR / AFP

Tornadoen ødela bolighus og knuste vinduer i tusentall. En industripark ble også rammet, der over to hundre mennesker måtte reddes ut av området. Strømmen gikk også over store deler av byen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er tornadoer sjeldne i Kina. Sist landet var hardt rammet av en tornado var i 2016 da 98 mennesker ble drept i Jiangsu-provinsen, de fleste i en haglstorm som fulgte etter tornadoen.