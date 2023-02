Tør ikke skyte ned kinesisk ballong

Ballongen skal være i underkant av 40 meter i diameter. Fredag morgen norsk tid skal den fortsatt befinne seg over det amerikanske fastlandet. I går var den i delstaten Montana. Den skal da ha vært omtrent 14 kilometer over bakken. Vindretningen tyder på at den kommer fra den sentrale delen av Kina.

Amerikanerne har blant mye annet, atomraketter i Montana.

Det kanadiske forsvaret melder natt til fredag norsk tid om det som kan være en annen ballong.

– Canadierne er trygge og Canada jobber for å sikre luftrommet, inkludert med overvåking av en mulig hendelse nummer to, skriver forsvaret i en uttalelse.

MYA Å SE: En oversikt over områdene som har siloer med de amerikanske atomrakettene Minuteman III Foto: National Park Service

Skyter ikke

– Da ballongen ble oppdaget reagerte amerikanske myndigheter umiddelbart for å forhindre innsamling av sensitiv informasjon, sier talsperson i Pentagon, Pat Ryder.

Reaksjonen var ikke å skyte den ned. Den skal ha blitt nært observert av F-22 jagerfly. Dette melder NBC News. Noen av disse flyene var på øvelse i nærheten.

Amerikanske medier fikk torsdag kveld en grundigere orientering om ballongen. Informasjonen kom fra en militær kilde som ikke kan siteres med navn.

ENKELT MÅL: Det amerikanske luftforsvaret skal ha sendt jagerflyet F-22 Raptor opp til ballongen. De kan lett skyte den ned, men ordren kom ikke. Foto: US AIR FORCE / Reuters

Sikker på Kina

– Vi er meget, meget sikre på at denne spion-ballongen kommer fra Kina, sa denne kilden.

Kinesiske myndigheter har ikke kommentert denne påstanden. Hvor den kan komme fra er heller ikke kommentert offentlig av åpne amerikanske kilder.

– Vi har kommunisert iherdig med kineserne om dette. Det har vi gjort gjennom flere kanaler. Både gjennom den kinesiske ambassaden i Washington, D.C. og vår ambasade i Beijing, fortalte kilden.

Ikke mye av ekstra verdi

Pentagon hevder ballongen ikke utgjør noen spesiell etterretnings-trussel.

– På dette tidspunktet er vår oppfatning at ballongen ikke gir kineserne noe særlig mer informasjon enn det de allerede samler inn med andre metoder, sa kilden.

Kina har spionsatellitter som daglig går over det amerikanske fastlandet.

Kilden sa at det amerikanske forsvaret har tatt ytterligere skritt for å forhindre at ballongen skal samle inn sensitiv informasjon. Hva disse skrittene er, fortalte ikke kilden.

KINA: En analyse av vindretningen over de siste dagene i høyden ballongen holder, antyder at den ble sluppet opp over den sentrale delen av Kina. Foto: Dan Satterfield/Twitter

Fare på bakken

– Vi vet nøyaktig hvor denne ballongen er. Vi vet hva den passerer over, sa kilden.

Ballongen er beskrevet som så «stor som tre busser» i amerikansk media. Det er i underkant av 40 meter. Den kan derfor ha en relativt betydelig nyttelast. Det amerikanske forsvaret vil ikke bekrefte denne informasjonen.

Amerikanske myndigheter mener det er risiko knyttet til å skyte ned ballongen.

– Vi vurdert at restene av ballongen ville være av en så betydelig størrelse at de ville medføre fare for skade på bakken. Vi vurderte i går å skyte den ned over et lite befolket sted i Montana. Vi greide ikke å få risikoen nok ned til at vi var komfortable med en slik løsning, sa kilden.

Talspersonen i Pentagon opplyser at ballongen svevere høyere enn den høyden normal flytrafikk holder.

– Den er ikke til fare for hverken flytrafikken eller folk på bakken, sier Pat Ryder.

Ikke første gang

Amerikanske skal ha hatt kjennskap til ballongen over en viss tid. De skal ha observert den før den kom inn over det nordamerikanske fastlandet.

– Dette er heller ikke første gangen dette skjer. Vi har observert denne typen aktvitet ved flere anledninger de siste årene, sier talsmann Ryder.

Den ikke navngitte kilden la til at dette har skjedd "en håndfull ganger i løpet av de siste få årene".

Det var onsdag at ballongen ble offentlig kjent. Da var den over Billings i Montana. Flytrafikken i området ble stengt i to timer.

Det amerikanske forsvaret hevdet natt til fredag at norsk tid den kom inn over amerikansk territorium «for et par dager siden».