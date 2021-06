Litt over klokken 17 ble møtet kunngjort som ferdig. Den amerikanske presidenten Joe Biden gav to tomler opp i det han forlot møtestedet Villa La Grange og gikk ut i den ventende presidentlimousinen.

Da var det gått vel fire timer siden han og Vladimir Putin hilste på trappen, klar for sitt første toppmøte.

Ifølge de begge endte det bra.

President Vladimir Putin sa at de to presidentene ikke var blitt venner, men at dialogen var god. Foto: Alexander Zemlianichenko / AFP

– Det var et produktivt møte. Fruktbart og effektivt. Det inneholdt glimt av tillit og håp, sa Putin på en pressekonferanse etterpå.

– Det var viktig å møtes. Tonen var god og positiv. Vi er ikke enige om alt, men atmosfæren var god, sa Biden, vel en time senere.

Ingen besøk avtalt

Vladimir Putin fortalte at det ikke hadde vært noen motvilje mellom de to presidentene.

– Tvert imot, samtalen var konstruktiv og begge parter viste vilje til å forstå den andre, sa Putin.

Men det blir foreløpig ingen besøk:

– Biden inviterte ikke meg, og jeg inviterte ikke ham, opplyste Putin.

Til tross for en god dialog, er det ikke snakk om at de to var blitt venner.

– Vi er to menn som forsvarer vårt lands interesser og jeg har ingen illusjoner om USA, sa den russiske presidenten.

Det første håndtrykket mellom Joe Biden og Vladimir Putin på 11 år, da de møttes til toppmøte i Genève. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Ville ikke ha felles pressekonferanse

Russerne hadde ønsket en felles pressekonferanse med de to, men amerikanerne stod på at oppsummeringene måtte skje separat.

De ville for all del unngå å minnes det som skjedde tre år siden i Helsingfors, under toppmøtet mellom Putin og Bidens forgjenger, Donald Trump.

Trump ville for åpent kamera ikke svare på hvem han stolte mest på: Russlands president eller sin egen etterretning og nektet tvert for den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Joe Biden sa han syns det var viktig å prøve å få Putin til å forstå hvorfor han handler som han gjør.

– Jeg sa at jeg ikke er imot Russland. Men at jeg gjør det jeg gjør for å forsvare amerikanere og USA.

Biden håper det nå er etablert en base for et forhold mellom de to landene.

– De neste månedene og årene vil vise om vi nå kan samarbeide, sa han.

«Strictly business»

Selv om det ikke er noen ny kald krig, har forholdet mellom Russland og USA de siste årene vært på et sted mellom svært kjølig og full kulde.

Det satte rammene for møtet i Genève. Alle «småprat-arenaer» var fjernet. Verken lunsj eller middag, hvor stemningen og samtaleemnene er litt løsere, stod på programmet.

Det som foregikk var høyst formelt og forretningsmessig.

Sist gang de to møtte hverandre var i 2011. Da var Biden visepresident under Barack Obama mens Vladimir Putin hadde en «pause» som statsminister, for å kunne stille på nytt som president.

Joe Biden og Vladimir Putin har møtt hverandre flere ganger tidligere. Foto: Denis Balibouse / AP

Startet med «alenesamtale»

Møtet startet nærmere 40 minutter forsinket. Først med en kort velkomst- og fotoseanse med de to hovedpersonene og den sveitsiske presidenten Guy Parmelin.

Så gikk Putin og Biden i et «alenemøte», som varte i rundt to timer. Kun de to presidentene var til stede sammen med sine utenriksministre, Antony Blinken og Sergej Lavrov, og to tolker.

Deretter, etter en samordningspause, startet del to av toppmøtet, hvor flere personer sluttet seg til. Klokken 17 var altså det hele over.

Biden forklarte at de ikke trengte alle de fem timene som var satt av, fordi de hadde fått snakket om så mye før «full tid»

– Det var ingen trusler. Jeg lot ham vite hvor jeg stod, og hva vi kunne få til sammen, sa han.

Dette bildet ble sendt ut fra del to av toppmøtet, hvor presidentene hadde med seg blant andre sine nasjonale sikkerhetsrådgivere. Foto: Sputnik / Reuters

Vil sende ambassadører tilbake

Putin fortalte at de var blitt enige om å ha ambassadører i hverandres land igjen. De siste månedene har det ikke vært skikkelig diplomatisk kontakt etter at Russland kalte tilbake sin ambassadør i mars. Bakgrunnen var at Joe Biden hadde kalt Putin en drapsmann. I midten av april utviste USA ti russiske diplomater.

På pressekonferansen sa Putin at han hadde fått en forklaring på hvorfor Biden mente han var en drapsmann, og uttalte at han var fornøyd med forklaringen.

Da Biden ble spurt om han ville kommentere dette, var svaret kort:

– Han var fornøyd. Hvorfor skulle jeg snakke om det igjen nå, da?

De to snakket også om hacking og cyberangrep:

Putin sa han hadde gitt mye informasjon om cyberangrepene som har vært mot USA og sa de to presidentene var blitt enige om å samarbeide om cybersikkerhet.

Ifølge Putin var Russland ikke blitt nevnt blant landene som har stått bak slike angrep.

Det har vært flere demonstrasjoner til støtte for den fengslede russiske politikeren Aleksej Navalnyj i den sveitsiske byen de siste dagene. Foto: Magali Girardin / AP

Navalnyj ble tatt opp

Ett av spenningsmomentene var hvor hardt den amerikanske presidenten kom til å presse på når det gjelder den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Russerne hadde gjort det klart at samtalene da ville være over.

Biden sa han mente det var viktig å ta opp behandlingen av Navalnyj og to amerikanere som er det han kalte «feilaktig arrestert».

– Vi vil ikke tolerere brudd på menneskerettigheter. Vi må ha noen kjøreregler som alle følger, sa Biden.

Det var store sikkerhetstiltak både til sjøs og til lands. 4000 politifolk og militære var sendt ut. Hele sentrumsdelen i nærheten av Genèvesjøen ble stengt. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Biden fortalte at han spurte sin motpart om hvordan han trodde det ville ta seg ut hvis Navalnyj skulle dø i fengsel.

– Konsekvensene vil bli katastrofale for Russland, sa Biden.

Våpenkontroll på agendaen

De to landene er også enige om å snakke videre om våpenkontroll.

Den siste gjenværende nedrustningsavtalen for langtrekkende atomvåpen mellom Russland og USA, Nye Start, ble i vinter forlenget.

Nå skal de to landene se på om avtalen kan forbedres.

– Vi er begge ansvarlig for stabilitet når det gjelder atomvåpen, sa Putin.

– Jeg er fornøyd over å kunne si at vi er blitt enige om en dialog om ulike våpensystem, fulgte Biden opp.

Russiske myndigheter hevder at USA bruker om lag ti ganger mer på forsvar enn det Russland gjør. Men under Putin har russerne likevel satset mye på militær opprustning.

Det er utviklet flere nye typer våpen som amerikanske militære er bekymret for.

Russland har også satset mye på sine atomvåpen, siden landet står overfor en Nato-allianse som samlet sett har mer slagkraft av mange typer våpen.

Listen over hva presidentene snakket om var lang omfattende. De var ifølge dem begge innom Iran og Syria.

De to presidentene snakket også risikoen for terror fra og i Afghanistan, et land både USA og Russland har dyrekjøpte erfaringer fra. Også Ukraina ble berørt. Forholdet mellom Russland og Vesten kjølnet for alvor etter at russerne i 2014 annekterte Krim-halvøya.

Putin understreket imidlertid at et eventuelt Nato-medlemskap for nabolandet, som regnes for en klar grense for Russland, ikke ble tatt opp.

Villa la Grange, en herskapsvilla fra 1700-tallet, var valgt som møtested for toppmøtet mellom den amerikanske og russiske presidenten. Det var der Genève-konvensjonen, som dannet grunnlag for krigens folkerett, så dagens lys i 1864. Foto: Markus Schreiber / AP

Pressekaos ved starten av møtet

Kaotisk ble det også ved starten av møtet, da pressefotografene skulle ta de første bildene.

Amerikanske og russiske sikkerhetsstyrker måtte holde igjen fotografer som ville gå nærmere de to presidentene og reportere som ropte spørsmål i munnen på hverandre. Samtidig sperret enkelte billedtakingen for andre og nektet å flytte på seg.

En person skal ha blitt dyttet i bakken og flere ropte at de følte de ble klemt i hjel.

Russiske sikkerhetsvakter grep deretter inn og presset pressekorpset tilbake, samtidig som de kommanderte folk ut av rommet. Det fikk medarbeidere fra Bidens delegasjon til å protestere – mot sikkerhetsvaktene. Samtidig begynte russiske og amerikanske journalister å kjefte på hverandre.

Det høye lydnivået gjorde at de to presidentenes kommentarer til pressen var umulig å høre og til slutt så de på hverandre og smålo, en smule oppgitt over kaoset.

Sikkerhetsfolk viser ut pressefolk ut av rommet der hvor presidentene Joe Biden og Vladimir Putin skulle snakke sammen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

