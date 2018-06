De to statslederne kom fra hver sin side og møttes på den røde løperen omkranset av amerikanske og nordkoreanske flagg på den ene siden, og fotografer på den andre siden.

Klokken 03.05 norsk tid kom det historiske håndtrykket verden har ventet i spenning på.

Donald Trump og Kim Jong-un håndhilste og småpratet i noen sekunder, før de vendte seg mot fotografene.

ANKOM MØTESTEDET: Bilkortesjene med USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un ankom luksushotellet Capella i god tid før møtet skulle starte. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Donald Trump og Kim Jong-un møtes nå i det som er den første direktesamtalen mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

Smilte og lo: – Kommer til å ha et fantastisk forhold

Trump og Kim satte seg ned i hver sin stol foran pressen like før de gikk sammen i møtet.

De to statslederne smilte og lo sammen og svarte på noen få spørsmål fra pressen.

– Jeg har en veldig god følelse. Vi kommer til å ha kjempegode diskusjoner og ha kolossal suksess. Dette er en stor ære for meg, og vi kommer til å ha et fantastisk forhold, det er jeg ikke i tvil om, sa Trump.

Kim Jong-un gjorde det på sin side klart at veien frem mot toppmøtet ikke har vært enkel.

– Det var ikke enkelt å komme hit. Det har vært mange hindringer, men vi har overvunnet dem og er her i dag, sa Kim.

Se NRKs direktesending om toppmøtet:

Samtale på tomannshånd: – Vi skal løse et stort problem

På luksushotellet Capella på den lille øya Sentosa i Singapore innledet de to statslederne møtet på tomannshånd med en samtale mellom dem alene, kun bistått av tolker.

Etter en drøy halvtime kom Trump og Kim ut fra samtalen de to hadde hatt, vinket til pressen, og flyttet seg videre til et møterom hvor toppmøtet ble utvidet med partenes rådgivere.

Rundt bordet sitter blant andre USAs utenriksminister Mike Pompeo, Trumps øverste nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og stabssjef John Kelly.

Trump skrøt av den innledende samtalen han hadde hatt med Kim på tomannshånd.

– Møtet var veldig, veldig godt. Vi har et utmerket forhold. Vi kommer til å løse et stort problem, et stort dilemma, sa Trump.

– Ved å jobbe sammen, kommer vi til å ta oss av dette.

Dette er målet

Trump har sagt flere ganger at Kim bare får denne ene sjansen, og at han trenger kun ett minutt på å avgjøre om Kim er seriøs i sine fredsbestrebelser.

Målet er at møtet skal lede til at Nord-Korea stanser sin utvikling og produksjon av kjernefysiske våpen.

Kim Jong-un vil på sin side trolig kreve å få opphevet sanksjonene mot Nord-Korea, slik at han kan løfte landet ut av fattigdom, redusere matmangelen og bedre levekårene for landets 25 millioner innbyggere.

Selv om det endelige resultatet kan ligge langt frem i tid, er håpet at toppmøtet kan være startskuddet på prosessen.

Sør-Koreas president Moon Jae-in er blant dem som var svært spent før møtet, og som øyner muligheten for en fredsprosess.

– Jeg har ikke sovet i natt. Både jeg og vårt folk håper virkelig at toppmøtet blir suksessfullt, og at det er starten på en ny æra med full atomnedrustning, fred og et nytt forhold mellom Sør-Korea, Nord-Korea og USA, sa Moon før møtet, ifølge sørkoreanske Yonhap News.

Trump tvitret like før møtet

Nord-Korea har flere ganger tidligere gått med på å skulle stanse eller avgrense sitt atomvåpenprogram, men det har ikke ført frem.

Nord-Korea og atomvåpen Ekspandér faktaboks 1992: Nord-Korea går med på inspeksjon fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) etter signaler om at landet behersker atomteknologi, men nekter adgang til steder hvor det er mistanke om atomproduksjon.

1994: Landet går med på å innstille sitt atomvåpenprogram i bytte mot to atomreaktorer og drivstoff.

1995: USA går med på å skaffe Nord-Korea to moderne atomreaktorer.

2002: USA hevder Nord-Korea har innrømmet et aktivt atomvåpenprogram, og stanser oljeleveranser til landet.

2002: Reaktoren i Yongbyon aktiveres igjen, og FN-inspektørene utvises fra landet.

2003: Nord-Korea trekker seg i januar fra ikkespredningsavtalen.

2003: I april møtes USA, Kina og Nord-Korea i Beijing for å drøfte atomplanene.

2003: I juni melder Nord-Korea at landet har nok plutonium til å fremstille atomvåpen.

2003: I oktober opplyses det at landet har fremstilt råstoff til seks atombomber.

2004: De internasjonale forhandlingene om Nord-Koreas atomvåpenprogram bryter sammen.

2005: Nord-Korea melder i februar at landet har utviklet atomvåpen for selvforsvar.

2005: Fjerde runde med forhandlinger avsluttes. Nord-Korea går med på å avstå fra atomvåpen i bytte mot hjelp og sikkerhetsgarantier og fortsatt krav om en ny atomreaktor.

2006: Nord-Korea tester langdistanseraketter og mellomdistanseraketter i juni.

2006: Landet hevder i oktober å ha testet sitt første atomvåpen. Luftmålinger viser radioaktivitet i lufta.

2007: Går med på å trappe ned atomprogrammet i bytte mot drivstoffleveranser.

2007: IAEA-inspektører slipper inn igjen, etter to års utestengelse. De bekrefter at den større Yongbyon-rektoren er stengt.

2007: Nord Korea går på høsten med på å stenge reaktorer og offentliggjøre sitt atomvåpenprogram innen årets utgang.

2008: USA hevder Nord-Korea har brutt avtalen om offentliggjøring.

2008: I juni offentliggjør Nord-Korea sitt atomarsenal.

2008: Nord-Korea beskylder i september USA for ikke å holde sin del av nedrustningsavtalen. Forbereder åpning av Yongbyon-reaktoren.

2008: I oktober fjernes landet fra USAs terrorliste, og lover IAEA full adgang til atomanleggene.

2008: Forhandlingene bryter i desember sammen igjen. USA stanser energibistanden, og Nord-Korea bremser opp avviklingen.

2009: Nord-Korea sier at den andre prøvesprengningen er gjennomført under bakken. Russland og Kina er anførende i protestene sammen med USA.

2013: I februar gjennomfører Nord-Korea sin tredje atomprøvesprengning. Bombens sprengkraft anslås til mellom 6 og 7 kilotonn.

2013: I forbindelse med ettårsdagen for Kim Jong-ils død i desember skytes det opp en langtrekkende rakett. Oppskytningen blir settt som et forsøk fra sønnen Kim Jong-un på å styrke sin stilling som landets nye leder. FNs sikkerhetsråd fordømmer enstemmig rakettoppskytningen og vedtar å skjerpe sanksjonene. Resolusjonen er et diplomatisk nederlag for Nord-Korea fordi Kina valgte å stemme for. Kina er det nærmeste Nord-Korea kommer en alliert, og landet er avhengig av handel og matvarehjelp fra nabolandet. Nord-Korea truer med å angripe Sør-Korea om landet slutter seg til det siste sanksjonsregimet.

2016: Nord-Korea gjennomfører en prøvesprengning av det de sier er en hydrogenbombe. Bombens sprengkraft anslås til mellom 6 og 7 kilotonn, en tusendel av det som skulle forventes av en hydrogenbombe.

Spørsmålet er om det blir annerledes denne gangen.

Bare få timer før toppmøtet, tydde Donald Trump, som så mange ganger før, til Twitter og forberedte verdenssamfunnet på at «vi snart får vite om en ordentlig avtale kan skje»:

«Møtet mellom stab og representanter går bra og raskt... Men det har egentlig ikke noe å si. Vi får alle snart vite om en ordentlig avtale, til forveksling fra de tidligere, kan skje!»

Utskjellingene har haglet: «Gærning» og «senil gubbe»

Veien frem mot dette historiske møtet mellom Trump og Kim har vært stormfull og langt fra forsonende.

Les om truslene og utskjellingene: – Min atomknapp er større enn din!

De to har flere ganger truet hverandre med atomkrig, og de har skjelt hverandre ut.

Trump har truet Nord-Korea med «ild og raseri ulike alt verden har sett», og Kim har etter testoppskytinger hevdet at «hele USAs fastland er innenfor rekkevidde».

Trump har kalt Kim for en gærning og for «Rocket Man som er på et selvmordsoppdrag», mens Kim svarte med å kunngjøre at skulle «temme den senile gubben med ild».

