Toppmøtet blir kortere enn ventet

Toppmøtet mellom de to begynner klokken tre norsk tid i natt. Da er klokken ni om morgenen i Singapore.

Klokken fire om ettermiddagen vil Kim Jong-un forlate bystaten. Han blir altså ikke værende for eventuelle oppfølgingsmøter dagen etter.

Det opplyser Bloomberg, som har en kilde i den amerikanske forvaltningen med kjennskap til møteplanene.

Donald Trump vil forlate møteplassen litt senere, klokken 18:30 lokal tid. Air Force One skal etter den nye planen ta av fra flyplassen i Singapore klokken 19 lokal tid.

Det er femten timer tidligere enn det som var planlagt.

CNN skrev for fem dager siden at Donald Trump var villig til å fortsette på onsdag, dersom forhandlingene gikk bra.

Senere har toppmøtet bare blitt beskrevet som et «todagersmøte».

SELFIE: Kim Jong-un og utenriksministeren i Singapore, Vivian Balakrishnan, sent mandag kveld i Singapore. Kim kommer til å forlate møteplassen noen timer før Trump. Foto: KYODO / Reuters

Sprikende forklaringer

Det var Det hvite hus som først meldte at presidenten kom til å reise hjem tidligere enn forventet.

Det hvite hus ga ikke noen grunn til at programmet ble endret.

Det sendte ut en melding omtrent tolv timer før toppmøtet skulle starte.

I den første setningen i meldingen står det at forhandlingene hadde «gått raskere enn forventet».

Bloomberg skriver at det var Kim Jong-un som utløste endringen av programmet.

Kim skal ha satt en tidsfrist for når det skulle komme en konklusjon.

Det var denne tidsfristen som skal ha ført til at Trump også endret sine planer.

Det er ikke klart om meldingene om endringer i programmet bare er diplomatiske forpostfektninger.

HÅPER PÅ RESULTATER: Utenriksminister Mike Pompeo orienterer pressen. Det kan se ut til at USA ikke store forhåpninger til hva som kan komme ut av møtet. Foto: Susan Walsh / AP

Venter kanskje ikke mye

Den nye utenriksministeren, Mike Pompeo, har i løpet av dagen kommet med meldinger som kan tyde på at amerikanerne nå kanskje ikke har store forventninger til at møtet skal ende med store gjennombrudd.

– Vi håper at møtet kan legge til rette for produktive møter i fremtiden, sa Pompeo til pressen tidligere i dag.

Det er ventet at møtet blant annet vil lede ut i en felles erklæring om at de to skal arbeide for et Korea fullstendig fritt for atomvåpen, det skriver New York Times.

Det er usikkert om erklæringen vil inneholde løfter om å formelt avslutte Korea-krigen.

Fra twitterkontoen til president Donald Trump kom det ved 23-tiden norsk tid en melding der det står at arbeidet går raskt fremover, og at eventuelle resultater vil bli kjent om kort tid.

Nesten en time alene

Det som også har blitt kjent i løpet av dagen, er at Trump og Kim skal møtes alene den første timen av møtet.

De skal bare ha med seg tolker i rommet.

Denne delen av møtet blir kritisert fra flere hold.

– Dette er en dårlig idé, skriver det tidligere medlemmet av White House National Security Council, Paul Haenle.

– Jeg ser for meg at Trump kommer til å gi fra seg veldig mye og få lite i retur, skriver Haenle.

Den tidligere generalen Barry McCaffrey bruker også Twitter.

– Dette er en uakseptabel trussel mot landets nasjonale sikkerhet, skriver McCaffrey.

– Utenriksministeren og forsvarsministeren burde protestere mot dette, skriftlig.

Det er ikke uvanlig at presidenter gjennomfører slike private møter i forkant. Barack Obama gjorde det flere ganger.