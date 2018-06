Det første vi ser når vi kommer over broa til den lille øya Sentosa, er et eventyrslott. Det huser Universal Studios Singapore, som byr på en vannpark, men også Jurassic Park og halloween Horror Nights.

Annonsen på nettet lokker med «moro for dem som søker spenning». Kanskje er det passende som omgivelser når to statsledere som har truet hverandre med atomkrig skal møtes.

Øya tilbyr mye mer. Hele området er en fornøyelsespark.

BERG-OG-DAL-BANE: Hele området rundt hotellet der møtet skal holdes, er ment å skape fryd og glede Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Både Trump og Kim er kjent for sine stadige overraskelsesmanøvre.

Kanskje er berg-og-dal-banen tingen om de to kjenner for å riste av seg alvoret og myke opp stemningen?

Egentlig kommer navnet på denne øya fra sanskrit, og betyr fred.

VEIEN TIL EVENTYRPARKEN: Forsiden i dagens utgave av The Strait Times viser Trump og Kim på vei til Universal Studios Singapore, rett ved der det historiske møtet skal skje. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Optimistene håper nettopp at møtet på sikt kan føre til fred på den koreanske halvøya.

Få tror det vil skje på toppmøtet 12. juni, men det kan være første skritt på vegen.

Høy sikkerhet

På øya finner du også et kasino og et stort akvarium.

Trass i lekende omgivelser, er det strenge vakter utenfor porten der møtet skal holdes, på det luksuriøse femstjerners hotellet Capella.

Det er nemlig den høye sikkerheten som gjør at nettopp dette landet er blitt vertskap for to som har truet hverandre med atomkrig.

NEGATIV: Butikkeier Shahah Budeen liker ikke verken Trump eller Kim, og mener de slett ikke er til å stole på. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Singapore er nøytral grunn, og få ser ut til å engasjere seg i at det skjer et så viktig møte akkurat her.

– Jeg liker ingen av dem. Begge sier noe en dag, og neste dag sier de noe annet. De er ikke stødige, sier butikkeier Shahah Budeen, om møtets hovedpersoner, til NRK.

–Verdt innsatsen

Noen mener likevel at møtet kan føre til at store ting skjer.

– Jeg tror møtet vil bli en suksess, fordi Nord-Koreas leder Kim Jong-un er mer åpen for nye ting, sier Li Xiaoli, som jobber på en koreansk restaurant i Singapore.

Flere drosjesjåfører NRK har møtt klager over at statsledernes kortesjer har skapt kø, og misliker at det koster landet deres rundt 15 millioner dollar å være vertskap.

Andre mener det er verdt prisen.

– Jeg er glad for å være fra Singapore når det er vi som holder dette møtet. Det kan ikke settes noen pris på arbeidet med å skape fred i verden, så da er det uansett verdt innsatsen, sier Mary Tay, til NRK.