Den russiske presidenten har gitt seg selv en ganske tøff utfordring.

Det er ikke lenge siden han trakk Russland ut fra avtalen om eksport av korn fra Ukraina.

Lasteskipene har sluttet å frakte korn ut fra ukrainske havner via Svartehavet.

Prisene på verdensmarkedet har ifølge nyhetsbyrået Reuters økt med om lag 20 prosent siden da.

Alt tyder på at verdens fattigste land rammes hardest av det Russland har gjort.

Kommer med løfter

Og nå arrangerer president Putin det andre toppmøtet mellom Russland og afrikanske land.

Ifølge russiske myndigheter er 49 afrikanske land representert, 17 av dem skal ha sendt statsledere eller regjeringssjefer.

INTERESSE: Mange afrikanske ledere er til stede i St.Petersburg. Men det er litt færre enn under det første toppmøtet for fire år siden. Foto: AFP

Dette er mindre enn halvparten av antall ledere som deltok i det første møtet av denne typer i 2019.

Det som står øverst på ønskelista for afrikanerne er nok å få vite hva russerne nå kan gjøre for å bedre og sikre forsyningene av korn og annen type mat.

I sin tale på toppmøtet i dag kom den russiske presidenten med dette budskapet:

– Russland er i stand til å erstatte den ukrainske korneksporten til Afrika.

Putin lovet videre at russiske myndigheter vil kunne sende gratis korn til seks afrikanske land i løpet av tre-fire måneder.

Men en ting er fagre løfter, noe annet er å gjennomføre det i praksis.

Uklart hva som kan gjøres

Russiske myndigheter sier at de avsluttet kornavtalen fordi de ikke får eksportert sitt eget korn slik de ønsker på grunn av vestlige sanksjoner.

Disse sanksjonene er innført på grunn av Russlands krig i Ukraina.

Også i dag la Putin skylda på vestlige land for at Russland ikke får eksportert det landet ønsker av korn og kunstgjødsel.

RUSSISK MÅL: Kornlagre i den ukrainske havnebyen Odesa. Anleggene har blitt angrepet gjentatte ganger den senere tiden med russiske raketter. Foto: Reuters

Han understreket at vestlige sanksjoner fører til en lang rekke hindringer, også når det gjelder å få betalt for varene.

Dermed er det ikke klart hvor reelle løftene Putin kom med i dag egentlig er.

Og om det kan la seg gjøre å få russisk korn fram til afrikanske land.

Nevnte ikke krigen

I sin tale til de afrikanske utsendingene brukte president Putin mye tid på å snakke om samarbeid mellom Russland og afrikanske land på en rekke samfunnsområder.

Men det var ganske påfallende at han ikke nevnte krigen i Ukraina med et ord.

Det gjorde derimot lederen for Den afrikanske union, som fikk ordet etter Putin.

Han oppfordret til «fredelig sameksistens» mellom Russland og Ukraina.

NÆR FRONTEN: Ukrainske styrker i den østlige delen av Ukraina. Foto: AFP

Han påpekte at dette vil redde livene til dem som er avhengige av matforsyninger fra de to landene.

En gruppe afrikanske land har tidligere lagt fram et forslag til en fredsplan, men heller ikke den nevnte Putin i sin tale.

Viktige land for Russland

Russland har blitt stadig mer isolert internasjonalt etter at angrepskrigen mot Ukraina ble satt i gang. Derfor er Afrikas 54 land og 1,3 milliarder mennesker blitt viktigere for russiske myndigheter.

Disse landene utgjør den største stemmeblokken i FN. Men landene har vært temmelig splittet når det stemmes i hovedforsamlingen over vedtak som fordømmer Russlands invasjon.

For russiske myndigheter er det viktig å holde på gamle allierte, men de ønsker også å skaffe nye.

– Det er en tendens til at afrikanske land i stadig større grad stemmer ut fra sine egne interesser. Dette er derfor et avgjørende øyeblikk for forholdet mellom Afrika og Russland, sier sikkerhetsanalytiker Cameron Hudson ved Senter for strategiske og internasjonale studier i Washington.

Hva med Wagner?

Det er vel en måned siden leiesoldatene i den russiske Wagnergruppen gjorde et væpnet opprør. De krevde å få avsatt den russiske forsvarsledelsen.

I MINST FIRE AFRIKANSKE LAND: Tre leiesoldater fra Wagnergruppen i Mali. Foto: AP

Men da Wagner ble opprettet i 2010 var det først og fremst for å selge sine tjenester i andre land, først og fremst i flere afrikanske.

Nå er de russiske leiesoldatene aktive i minst fire afrikanske land. Derfor vil nok flere ledere ønske å vite hva president Putin tenker om fremtiden til Wagner.

Utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at Wagners virksomhet i Afrika vil fortsette.