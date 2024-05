Putin ble tatt imot av kinesiske tjenestemenn og en æresgarde, da han kom ut av flyet på sin første utenlandsreise etter at han ble gjenvalgt som president i mars.

Senere torsdag ble Putin ønsket velkommen med en stor seremoni i Beijing og tatt imot av Xi.

Xi sa i de første uttalelsene at forholdet mellom Beijing og Moskva er svært viktig og «fredsfremmende».

På en felles pressekonferanse, var krigen i Ukraina et av temaene.

– Begge parter er enige om at en politisk løsning på Ukraina-krisen er den riktige retningen, sa Xi.

Den russiske presidenten sa han var takknemlig for Kinas forsøk på å løse konflikten.

Samtidig med besøket er Russlands invasjonsstyrker i gang med en offensiv nordøst i Ukraina.

Mens vestlige land har innført massive sanksjoner mot Russland, kjøper Kina store mengder russisk olje – noe som bidrar til vekst i den russiske økonomien.

Xi sa også til Putin at Kina er klar for å etablere tettere bånd til Russland.

På toppmøtet signerte de en felles erklæring om å jobbe for et nærmere samarbeid for å få til en «ny æra» i forholdet.

Russiske og kinesiske flagg på den himmelske freds plass i Beijing. Foto: AFP

I Beijing var den himmelske fredsplass pyntet med russiske og kinesiske flagg.

På t-banen kunne passasjerer i går kveld og morgenrushet i dag fortelle om soldater som var utplassert for å ta vare på sikkerheten.

Besøket som kommer kun en uke etter at Putin ble innsatt for en 5.presidentperiode, sender et klart signal om Putins prioriteringer i verdenspolitikken.

Uformelle samtaler mellom Xi og Putin over te og middag regnes som de viktigste delene av besøket.

Besøker by med tette bånd til Russland

I morgen skal Putin reise til byen Harbin nord-øst i Kina. En by som tidligere var russisk innrømmelse eller koloni.

Byen har russisk arkitektur og har fremdeles tette bånd til Russland og russisk kultur. Putinn skal åpne en kinesisk-russisk varemesse.

I Harbin skal Putin også besøke Harbin Universitet for teknologi og industri. Et av Kinas høyest rangerte universitet med sterke bånd til landets våpenindustri og forsvar.

I dag ligger universitetet langt fremme i produksjon av databrikker og roboter.

Det to dager lange besøket skjer etter invitasjon fra Xi og målet er å bringe Russland og Kina nærmere hverandre.

De to landene har i økende grad styrket det økonomiske og strategiske samarbeidet etter at Russland innledet invasjonskrigen i Ukraina.

Mens Ukrainas president, Zelenskyj har avlyst alle reiser til utlandet på grunn av Russlands fremgang på slagmarken, vil Putin vise at har kontroll og ro til å besøke en mektig og viktig partner.

Advarsel fra Stoltenberg

I forkant av Putins besøk i Kina, har en strøm av vestlige toppledere og ministre hatt samtaler med XI.

USA utenriksminister Antony Blinken og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz besøkte Beijing.

Og forrige uke satt Xi i samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-president Ursula von der Leyen i Paris.

I april gikk Det hvite hus ut med etterretning om at Kina hjelper Russland med å bygge seg opp militært.

Ikke ved å selge våpen, men ved å selge databrikker, motorer til droner og missiler og kart- og satellitteknologi.

Kina sier at dette er normal handel med normale varer. Likevel svartelistet USA 300 selskaper 1. mai, flere av dem kinesiske.

I et intervju med NRK på vei til Roma kom Jens Stoltenberg med en klar advarsel til Kina:

– Kina kan ikke både ha et godt forhold til Europa og fortsette å støtte Russlands krigføring, sa Natos generalsekretær.