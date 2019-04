Toppløse «side 3-piker» borte fra siste britiske dagsavis

– Daily Star vil alltid prøve ut nye ting og forbedre seg. I den ånd har vi hørt på tilbakemeldinger fra leserne og prøver nå ut en tildekket versjon av side tre, skriver Daily Star-redaktør Jonathan Clark i en pressemelding.

Avisen var den siste britiske dagsavisen som fortsatt hadde bilder toppløse kvinner på side 3, etter at The Sun sluttet med praksisen i 2015.

Den gang sa Daily Star at de ville fortsette med «side 3-piker», en tradisjon de kalte for «like britisk som roastbiff, yorkshirepudding, fish and chips og postkort fra badeferier.»

Selv om Daily Star nå slutter med toppløsbildene, skal avisen fortsette å ha bilder av unge kvinner, men de skal nå være i det minste litt tildekket.

Søndagsavisen Sunday Sport har ikke sagt noe om at de vil slutte med bilder av toppløse kvinner, så helt borte fra britiske medier blir bildene ikke.

– Det tok bare 30 år

Daily Stars forside dagen etter at avisen sluttet med «side 3-piker». Det viktigste synes å være at en skuespiller fra Eastenders har hatt et uheldig møte med alligatorer på ferie i Florida. Foto: Faksimile

Den tidligere Labour-statsråden Claire Short er en av de mange som har tatt til orde mot praksisen gjennom årene.

Hun ble skjelt ut som «feit og sjalu» av The Sun i 2004 etter at hun sa at hun hadde lyst til å forby billedbruken.

Nå hilser hun beslutningen velkommen.

– Gratulerer. Det tok bare 30 år, sier Short til The Guardian.

Hun får følge av flere aktivister i at beslutningen var på overtid.

– Det er utrolig at en riksavis har funnet plass til så gammeldags innhold så lenge, sier leder for Koalisjonen for bekjempelse av vold mot kvinner, Rachel Krys, til Reuters.

Krys er likevel langt fra fornøyd med måten kvinner fremstilles på i britiske medier, selv om de nå ikke lenger er toppløse.

– Seksualiseringen og objektifiseringen av kvinner og jenter i tabloidpressen fortsetter, både når det gjelder hvilke bilder som blir brukt og hvordan man rapporterer om alvorlige saker som berører kvinner, sier hun.

– Blitt en anakronisme

Mediekommentator Roy Greenslade sier at «side 3-piken» er blitt en anakronisme.

– Kvinner synes ikke lenger det er morsomt å bli objektifisert, noe #metoo-bevegelsen har vist. Vi lever i en ny verden og kvinner vil ikke lenger finne seg i sånt nonsens, sier han.

Han sier at da The Sun sluttet med bildene, førte ikke det til noen merkbar endring i salget.

Greenslade viser også til at fremveksten av internett gjør at de som er ute etter slike bilder har nok av andre tilbud.

Startet på 1970-tallet

Samantha Fox, her fotografert i 2006, har hatt flere opptredener i Norge, blant annet på Spellemannprisen og Allsang på Grensen. Foto: STRINGER/TURKEY / REUTERS

Tradisjonen med toppløse kvinner på tabloidavisenes side 3 ble startet av The Sun på 1970-tallet.

Deretter fulgte andre tabloidaviser etter og på 1980- og 1990-tallet av noen av modellene kjendiser i Storbritannia.

Samantha Fox, som debuterte som toppløsmodell som 16-åring, ble kjent i Norge etter at hun startet en karriere som sangartist.