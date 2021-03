Frem til nå har guvernøren motstått presset.

New Yorks ordfører Bill de Blasio har bedt Andrew Cuomo om å trekke seg. Det samme har både republikanske motstandere og demokratiske partifeller i delstaten New York gjort.

I dag sa flere av Demokratenes mektigste politikere som representerer New York i Kongressen seg enig.

Veteranen Jerry Nadler, som er leder i justiskomiteen i Representantens hus, sier Cuomo har mistet newyorkernes tillit.

– De gjentatte anklagene mot guvernøren og måten han har møtt anklagene på, gjør det umulig for ham å fortsette, sier Nadler til nyhetsbyrået Associated Press.

Nadler, som selv er jurist, betegner kvinnenes anklager som seriøse og troverdige. Han understreker at det må skilles mellom den juridiske siden av saken og den politiske, og det er Cuomos politiske tillit som er borte.

Nadlers medrepresentant fra delstaten, Alexandria Ocasio-Cortez, som er spesielt populær på partiets venstreside og ikke minst blant yngre velgere, støtter kravet om guvernørens avgang på grunn av anklagene om seksuelle overgrep og trakassering.

Til sammen 13 av delstatens til sammen 19 demokratiske representanter kom i dag med egne eller felles uttalelser om guvernøren. Alle hadde samme budskap: Gå av! Andre har bedt om det samme tidligere.

«Giftig atmosfære» for unge kvinner

Andrew Cuomo er anklaget for fysiske tilnærmelser og sexistisk språkbruk av sju kvinner.

Avisen The New York Times siterer kilder som har jobbet ved guvernørkontoret. De beskriver kontoret som «uprofesjonelt», «kaotisk» og «et giftig sted», spesielt for unge kvinner.

En kvinne har fortalt avisen at Cuomo stilte henne spørsmål om hennes sexliv, blant annet om hun hadde hatt sex med eldre menn. En annen sa at Cuomo kysset henne mot hennes vilje og kom med nedsettende kommentarer er kvinners kropp. En tredje at han upassende tok på henne.

Forsiden av tabloidavisen The New York Post 27. februar i år, hvor av kvinnene som har anklaget Andrew Cuomo for upassende oppførsel, fortalte. Illustrasjon: New York Post

Kommer ikke til å gå

Selv hevder den 63-årige guvernøren at han ikke har gjort noe galt. Det gjentok han i ettermiddag under en telefonkonferanse med journalister.

– Jeg har aldri trakassert noen. Jeg har aldri overfalt noen. Jeg har ikke misbrukt noen. Jeg har ikke gjort det jeg er beskyldt for. Punktum!, sa Cuomo.

Guvernøren gjorde det klart at han ikke akter å trekke seg.

– Jeg kommer ikke til å gå av. Jeg ble valgt av folket, ikke politikerne. Jeg er ikke del av politikernes klubb, og jeg er stolt av det, sa Cuomo.

Han sa videre at «det er viktig å kjenne til fakta før man kommer med påstander om en sak» og at «bak anklager finnes det gjerne et motiv».

– Som jeg har sagt tidligere, kvinner har rett til å komme fram og bli hørt. Jeg oppmuntrer det til det fulle. Men det er også et spørsmål om sannheten, og jeg har ikke gjort det jeg er anklaget for, sier Cuomo.

Andrew Cuomo har ifølge nyhetsbyrået AP de siste dagene ringt rundt til politikerne og støttespillere, med bønn om at de støtter de pågående granskingene i stedet for offentlig å be ham om å trekke seg. Foto: Seth Wenig / AFP

Guvernøren bad selv om at kvinnenes anklager mot ham måtte bli gransket. Han gjentok i dag at han vil samarbeide med granskerne, og bad om at granskningen sluttføres før noen trekker konklusjoner.

Cuomo har vedgått at hans oppførsel kan ha vært «for ufølsom og for personlig» og at han kan ha sagt ting som er blitt feiltolket.

– Noen ganger tror jeg at jeg er leken og lager spøker som jeg synes er artige. Jeg mener ikke noe galt og bare prøver å tilføre litt lett humor og lekenhet i alvoret.

– Nå forstår jeg at min oppførsel kan ha vært for lite følsom eller for personlig, skrev Cuomo da anklagene mot ham begynte å komme.

Andrew Cuomo (t.v.) har i mange år vært en av Demokratenes mest profilerte guvernører. Her sammen med president Joe Biden og leder i Senatet Chuck Schumer i høst. Foto: Jim Watson / AFP

Justisministeren åpnet sak

Det er delstatsjustisminister i New York, Letitia James, som leder granskingen av Cuomo. Den er basert på anklagene fra tre kvinner. To av kvinnene jobbet ved guvernørkontoret, den tredje var i valgkampapparatet til president Joe Biden.

Talskvinne i Det hvite hus, Jane Psaki, sier presidenten støtter undersøkelsene og at det er viktig at kvinnene blir hørt.

Politiet er også koblet inn, etter at en av Cuomos egne juridiske rådgiver, Beth Garvey, denne uken meldte ett av trakasseringsvarslene videre til politiet.

Ifølge Garvey ønsket ikke den kvinnelige medarbeideren å melde saken selv. Dermed måtte Garvey rapportere anklagen mot sin sjef til politiet, i tråd med delstatens lover og retningslinjer.

Et flertall i delstatsforsamlingen i New York gav i går grønt lys for å undersøke om det er grunn til å tiltale Cuomo for tjenesteforsømmelse.

Det var flere store utbrudd med koronasmitte ved sykehjem i New York, blant annet ved Cobble Hill Health Center i Brooklyn. Etter hvert kom det frem at antallet dødsfall ved sykehjemmene trolig var underrapportert. Foto: John Minchillo / AP

Anklaget for å skjule dødsfall

Den demokratiske guvernøren, som nærmest oppnådde heltestatus gjennom sin håndtering i begynnelsen av koronapandemien, er også beskyldt for å ha tildekket koronadødstallene ved sykehjemmene i delstaten.

Kun beboere som døde av covid-19 på selve sykehjemmene ble registrert som koronarelaterte dødsfall. Beboere som havnet på sykehus og døde der, ble ikke tatt med i den offisielle registreringen.

Dermed fremstod situasjonen ved sykehjemmene bedre enn den egentlig var.

Delstatsjustisminister Letitia James skriver i en rapport at over 15.000 personer døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset på sykehjem. Det offisielle tallet fra delstaten helt frem til januar i år var derimot på rundt 8700 døde.

Det måtte en rettsavgjørelse til før guvernørkontoret gikk med på å offentliggjøre komplett statistikk over koronadødsfall i delstaten.

Cuomo og delstatens helsemyndigheter har fastholdt at måten å registrere dødsfall på var riktig.