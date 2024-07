Toppdemokrat ber Biden trekke seg

Mike Levin, representant fra California

- Jeg har dyp respekt for president Bidens over fem tiår i offentlig tjeneste og setter utrolig pris på det arbeidet vi har gjort sammen de siste tre og et halvt årene. Men nå mener jeg tiden har kommet for at president Biden gir stafettpinnen videre.

Levin har sittet i Kongressen siden 2019.