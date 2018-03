Toppadvokat tror ikke Peter Madsen dømmes til livstid

Danske Peter Madsen (47) er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall (30).

Men detaljene rundt dødstidspunktet har ikke politiet kunnet slå fast. Det kan bli avgjørende for hvor lang straff Madsen dømmes til.

– Det, som etter min oppfatning, er den største utfordringen for påtalemyndigheten er at drapsmåten er ukjent. Det betyr også at det blir vanskelig for aktoratet å bevise når døden inntraff, noe som er avgjørende for om det er snakk om seksuell mishandling eller usømmelig omgang med lik, sier advokat Mette Grith Stage til NRK.

I tiltalen er tiden for drapet og tidspunktet for de seksuelle handlingene angitt mellom 10. august klokken 22.00 og 11. august klokken 10.00.

– Hvis anklageren ikke kan bevise at Wall var i live da den seksuelle mishandlingen ble utført, kan Madsen «kun» dømmes for usømmelig omgang med lik på dette punktet i tiltalen, resonnerer Stage.

Hun har vært forsvarer i flere store straffesaker og har tidligere jobbet for statsadvokaten i Danmark.

– Dette taler imot livstid

ADVOKAT: Mette Grith Stage karkateriserer saken som enestående i sin bestialitet. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

Påtalemyndigheten vil dømme Madsen til livsvarig fengsel. Stage tror det kan bli vanskelig å få retten med på.

– Normalt gir et drap 12 års fengsel, og så skal det legges til noe for usømmelig omgang med lik og eventuelt den seksuelle mishandlingen. Men jeg tror det blir vanskelig for anklageren å få straffen opp på livstid, sier Stage

Da kreves det vanligvis at man dømmes for flere drap, ifølge advokaten.

Erkjenner partering

Peter Madsen har endret forklaring tre ganger etter at å ha blitt konfrontert med politiets funn. I den siste forklaringen hevder Madsen at Wall døde i en ulykke, men erkjener at han parterte liket og kastet det på sjøen.

– Min klient erkjenner fortsatt usømmelig omgang med lik, samt overtredelse av sjøloven. Resten nekter han for. Jeg kan ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt, da saken skal føres i retten og ikke i pressen, skrev forsvarer Betina Hald Engmark i en tekstmelding til NRK da tiltalen ble kjent.

Aktor mener Madsen bør dømmes til livstid.

Livstidsdommer er i utgangspunktet tidsubestemte. Den dømte kan tidligst prøveløslates etter 12 år. I gjennomsnitt blir en livstidsdømt prøveløslatt etter 15 til 16 års fengsel.

Madsens mentale helse er undersøkt av rettspsykiatrisk klinikk i København. De sakkyndige er kommet fram til at Madsen er strafferettslig tilregnelig.

PÅGREPET: Her tas Peter Madsen hånd om av politiet etter at ubåten sank. Foto: Kåre Breiner / DR2

Forberedelser

Et sentralt moment i tiltalen er forberedelsene påtalemyndigheten mener Peter Madsen har gjort. Dette viser ifølge aktoratet at drapet var planlagt.

Madsen hadde med seg en sag, en kniv, skrutrekker, strips og rør. Dette skal han ifølge aktoratet ha brukt til mishandlingen, å partere liket, og forsøket på å senke det til havbunnen.

37 vitner skal avgi forklaring i rettssaken. Totalt er 200 vitner avhørt i løpet av etterforskningen.

Tror Madsen dømmes til 16 år

Som i Norge har Danmark forvaring som et alternativ. Det innebærer at straffen ikke er tidsbestemt, og at den dømte dermed kan sitte inne resten av livet.

– Forvaring brukes hvis en fengselsstraff ikke vil være lang nok til å forebygge ny kriminalitet fordi den dømte fortsatt vil være farlig når han blir løslatt etter soning av en alminnelig fengselsstraff. Står valget mellom for eksempel 12–13 år og forvaring, tror jeg retten velger forvaring, sier Stage.

Hun tror retten kommer til å lande på den høyeste straffen utenom livstid.

– Jeg tror 16 år er det mest sannsynlige, sier Stage til NRK.

