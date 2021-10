Nye avsløringer i Pandora-dokumentene viser at Tony Blair og kona Cherie skal ha spart 3,6 millioner kroner i eiendomsskatt på å kjøpe en bygning i London via et skatteparadis, skriver BBC.

Bygningen ble kjøpt i 2017 og skulle brukes som kontor for Cherie Blair. Hun er advokat.

I forkant av kjøpet opprettet Tony og Cherie Blair et selskap der de eide halvparten hver. Det var dette selskapet som kjøpte bygningen i London.

Ifølge Cherie Blair, ble salget organisert slik etter ønske fra selgeren.

Bygningen var da eid av et selskap med politiske kontakter i Bahrain.

Både kjøper og selger sier de ikke visste hvem som stod bak selskapene.

Å kjøpe et selskap, utløser ikke dokumentavgift slik et eiendomskjøp ville gjort, skriver BBC. Dermed sparte ekteparet skatt nærmere 3,6 millioner kroner.

Etter at bygningen var kjøpt, la ekteparet ned selskapet.

Tony Blair var statsminister i Storbritannia fra 1997–2007. Flere ganger har han uttalt seg kritisk til såkalte smutthull i skattesystemet. Foto: Tolga Akmen / AFP

Har ikke brutt loven

Måten eiendommen ble kjøpt på, er ikke ulovlig.

Men ekteparet får kritikk.

Robert Palmer i organisasjonen Tax Justice UK, mener handlemåten til ekteparet Blair er problematisk. Organisasjonen jobber for et mer rettferdig og effektivt skattesystem.

Palmer sier kjøpet ikke tar seg bra ut fordi de har gjort noe som de aller fleste andre ikke har mulighet til.

– Selv om det ekteparet Blair har gjort er fullt ut lovlig og akseptert i forretningsverdenen, oppleves dette som urettferdig. De har benyttet seg av en fordel som de fleste av oss ikke har.

Til The Guardian sier Palmer det er urettferdig at man ikke trenger å betale dokumentavgift når man kjøper et selskap, som eier en eiendom.

– Dette er smutthull som er tilgjengelige for rike folk, men utilgjengelige for andre. Politikerne må fikse skattesystemet slik at alle betaler sin rettferdige andel.

Har investert millioner i eiendom

Ifølge BBC har Tony Blair flere ganger tidligere uttalt seg kritisk til såkalte smutthull i skattesystemet.

I sin første tale som partileder i Labour i 1994, sa han blant annet at «millionærer med den rette regnskapsføreren betaler ingenting, mens pensjonister må betale moms på bensin.»

Cherie Blair sier til BBC at eiendommen er kjøpt på en måte som er vanlig for forretningsbygg.

Hun sier også at ekteparet må betale skatt dersom eiendommen selges.

Tony Blair var statsminister i Storbritannia mellom 1997–2007.

I årene etterpå har ekteparet investert stort i eiendom.

Til sammen skal de ha brukt mer enn 350 millioner kroner (30 millioner pund) på 38 eiendommer, før de kjøpte kontorbygningen, ifølge BBC.

Flere avsløringer i Pandora-dokumentene

Opplysningene om eiendomskjøpet til ekteparet Blair kommer fram i de såkalte Pandora-dokumentene.

Et internasjonalt nettverk av journalister avslørte søndag de skjulte formuene og forretningene til rundt 35 nåværende og tidligere statsledere.

Blant dem som inngår i materialet er Jordans konge, Tsjekkias statsminister og presidentene i Ukraina, Kenya og Ecuador.

I tillegg til statslederne har nettverket funnet blant annet 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer. Blant dem er 46 russiske oligarker.

Samtlige har plassert penger eller drevet forretninger fra steder som er kjent for mye hemmelighold og lav skatt, skriver Aftenposten/E24.

Fakta om Pandora Papers Ekspandér faktaboks 600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har det siste året samarbeidet om å granske nær 12 millioner lekkede dokumenter om hemmelige selskaper og skjulte formuer.

Tilgang til de lekkede dokumentene har de fått gjennom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som er en ideell nyhetsredaksjon basert i Washington DC med et nettverk av gravejournalister over hele verden.

ICIJ opplyser at kilden ikke har stilt noen betingelse for å gi ICIJ tilgang til dokumentene.

Journalistene har funnet 35 nålevende og tidligere statsledere, mer enn 300 politikere og offentlige tjenestemenn og 130 dollarmilliardærer som har plassert penger eller drevet forretninger fra steder kjent for lav skatt og mye hemmelighold.

Hovedbolken av dokumentene stammer fra tidsrommet 1996 til 2020, og fra 14 ulike advokatfirmaer, formuesforvaltere og rådgiverselskaper. Kilde: Aftenposten / E24

