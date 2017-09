Tønnesson: – Må regne med flere prøvesprenginger fremover

Tønnesson, som er forsker ved Institutt for fredsforskning, mener vi må regne med flere tester i Nord-Korea i tiden fremover.

– Det som gjenstår for Nord-Korea er å vise verden at de har raketter som kan nå det amerikanske kontinentet med et innebygget stridshode som kan tas ned og ramme et mål. Det er lang tid før det målet er nådd, og derfor må vi regne med flere tester.

Det var tidlig søndag morgen norsk tid at Nord-Korea gjennomførte sin sjette prøvesprenging. Landet hevder at de har utviklet en hydrogenbombe som kan festes til deres nye interkontinentale rakett.

– Et forventet signal

Tønnesson er ikke overrasket over at Nord-Korea har gjennomført nok en prøvesprenging.

– Det er et ventet signal. De har lenge sagt at de vil drive flere sprengninger og de har nylig drevet med rakettutskytninger. Kim Jong-un sender et signal om at han ikke bøyer seg for press.

Dette udaterte bildet av Kim Jong-un ble sluppet av et nordkoreansk nyhetsbyrå like før prøvesprengingen fant sted. Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS / AFP

Trump kan oppfylle valgkampløfte

Søndag innkalte Det hvite hus til krisemøte om prøvesprengingen. Trump har truet med å kutte handel med alle land som handler med Nord-Korea, og da han blir spurt om USA vil angripe Nord-Korea, svarer han «vi får se».

– Det er en veldig vanskelig situasjon for USA. Trump diskuterer dette med sine militære rådgivere, og han har sagt at de har alle muligheter på bordet. Det har vært snakk om militære mottiltak, men en annen mulighet er å legge press på Kina for å øke sanksjonene deres.

Det vil kunne føre til at Trump oppfyller sine valgkampløfter om å ta en alvorlig konflikt med Kina.

Ser til Sør-Korea

Tønnesson mener det først og fremst er Sør-Korea som kan være med og dempe ned konfliktnivået rundt Nord-Korea.

– Sør-Koreas president Moon Jae-in er den som prøver å nærme seg Nord-Korea, men Trump har kritisert ham åpent på Twitter for å drive det han kaller «appeasement», som er et forsøk på å roe ned.

Sør-Koreas president skal møte Russlands president onsdag den kommende uken.

– Han driver et aktivt diplomati, og skal også ha møte med Japan.