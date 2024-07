Tom Hanks' rapper-sønn fordømmer rasistisk bruk av «White Boy Summer»

Sønnen til Hollywood-stjerne Tom Hanks, rapperen med artistnavnet Chet Hanx, ga ut låten «White Boy Summer» våren 2021.

Det forløp uten mye oppstyr.

Låten har fått drøyt 2 millioner avspillinger på Spotify og 1,5 millioner på YouTube på tre år.

Rapport om hatkampanje

Men for noen dager siden kom en rapport fra Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE).

Rapporten hevder at «White Boy Summer» er blitt tatt i bruk som en hatkampanje på tvers av landegrenser.

Dette skjermbildet fra «White Boy Summer»-videoen er hentet fra Chet Hanx' offisielle YouTube-konto. Foto: skjermbilde / YouTube

«Et slagord fra en Hollywood-stjernes sønn, med en angivelig velmenende start, har eskalert til en kraftfull, global oppfordring til rekruttering til høyreekstremisme og vold», står det i innledningen.

The New York Times skriver at for mange av dem som nå bruker slagordet, representerer det en hyllest av hvit maskulinitet, på bekostning av kvinner og svarte mennesker.

Brukes av nazister

Rapporten beskriver hvordan hvite nasjonalister og nynazister de siste månedene har brukt «White Boy Summer».

RØD LØPER: Hanks-klanen samlet til Golden Globe-utdelingen i Los Angeles i 2020. Fra venstre Samantha Bryant sammen med ektemannen, skuespiller Colin Hanks, skuespiller og produsent Rita Wilson med ektemannen, produsent og skuespiller Tom Hanks. Deres datter, skuespiller og produsent Elizabeth Ann Hanks, deres sønn, rapper Chet Hanks og deres sønn, skuespiller og fotograf Truman Theodore Hanks. Foto: Frazer Harrison/Getty Images / AFP/ NTB

Begrepet skal ha blitt tatt i bruk som et slagord. mens gruppene har oppfordret til å ødelegge regnbueflagg, skape militser og til og med til å drepe svarte.

Ifølge rapporten er de ekstremistiske gruppene Proud Boys, White Lives Matter og Active Clubs blant dem som har brukt «White Boy Summer» som motto.

Det skal ha blitt brukt som et middel til å spre propaganda, rekruttere medlemmer og oppfordre til vold mot utsatte minoriteter.

Rapperen fordømmer bruken

Tidligere denne uken gikk Chet Hanx ut på sin Instagram-konto og kommenterte saken.

«“White Boy Summer” ble laget for å være morsom, spøkefull, og en feiring av kule hvite gutter som elsker vakre damer fra alle folkegrupper» skriver han.

«Alt annet som er feiltolket som støtte til noen som helst type hat eller trangsynthet, mot noen som helst folkegruppe, er svært beklagelig og jeg fordømmer det» fortsetter Hanks.

HANX' BUDSKAP: Dette delte Chet Hanks på sin Instagram-konto 3. juli. Foto: Skjermbilde / Instagram

The New York Times skriver at musikkvideoen til låten er en slags hyllest til Megan Thee Stallions «Hot Girl Summer» fra 2019.

Mot slutten av videoen går Hanks ikledd en T-skjorte med påskriften «Stop Hate», altså «Stopp hat» på norsk.

Ber folk med innflytelse være på vakt

Anti-hatorganisasjonen GPAHE har oppdatert sin rapport med Hanks' utspill.

De skriver likevel:

«Men faktum gjenstår at uttrykket har blitt adoptert av høyreekstreme for å fremme hat og trangsynthet.»

Rapporten understreker at folk med store plattformer må være på vakt mot «uansvarlige uttalelser» som kan fungere som verktøy til hat og splittelse.

Interessert i annet utenriksstoff? Det kan du høre her: