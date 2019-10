Tolv skutt og tre drept i skyting mot mulig Halloweenfest i USA

Til sammen 12 personer skal være skutt i boligen i Long Beach, ifølge CBS Los Angeles. Tre av dem skal ha være døde, ifølge brannvesenet i byen som ble varslet klokken 22.44 lokal tid.

Ifølge rapporter fra naboene kan det ha vært en Halloweenfest i boligen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bilder fra lokale tv-stasjoner viser ambulansepersonell som gav førstehjelp på stedet før de sårede ble fraktet videre til sykehus.

Jake Heflin, som er talsmann for brannvesenet, sier til lokale medier at de møtte et kaos da de kom til åstedet.

To maskerte personer skal ha åpnet ild mot boligen.

Ut fra bildene på åstedet befant de døde og sårede seg utendørs da de ble skutt, rapporterer ABC News.

Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om mulig motiv og forbindelser til dem som befant seg inne i huset.

Naboer hørte skuddsalver

En nabo sier til Los Angeles Times at han på et tidspunkt hørte en rekke skudd. En annen forteller til samme avis at det kan ha vært opp mot 17–20 skudd.

– Så ble det helt stille, før brann- og politisirene startet å ule, forteller de.