Tollkrigen mellom USA og Kina spisser seg til

Varene representerer en verdi på om lag 50 milliarder dollar og inkluderer elektronikk, medisin og flydeler.

Populære forbruksvarer som Iphone, Dell bærbare datamaskiner, joggesko og klær er ikke med i listen over varer. Over tre millioner mennesker i Kina jobber for Apple, og ifølge China Daily blir rundt halvparten av alle iPhoner satt sammen i én kinesisk by.

Men kinesisk produserte flatskjermer er med på varelisten. Ifølge nyhetsbyrået Reuters importeres det flatskjermer fra Kina for 3,9 milliarder dollar i året. Det svarer til 32 milliarder norske kroner.

Vil begrense konsekvensene for USA

– Listen er utarbeidet på bakgrunn av omfattende økonomiske analyser og tar for seg produkter som nyter godt av Kinas industrielle planer, samtidig som konsekvensene på det amerikanske markedet reduseres, sier Trumps handelsrepresentant Robert Lighthizer i en uttalelse.

Listen, som ble frigitt dagen etter at kineserne innførte toll på 128 amerikanske varer, er foreløpig ikke offisielt godkjent og skal sendes på høring. Svarfristen er 11. mai, og det er ventet at det vil ta et par måneder før de nye tollsatsene trer i kraft.

Det betyr at Kina og USA har tid til å forhandle for å unngå en handelskrig som kan skade begge land.

Kina vil svare med samme mynt

Kinas regjering sier ifølge nyhetsbyrået Xinhua at de vil svare USA med å innføre tiltak med «samme styrke».

– Slike ensidige og proteksjonistiske handlinger er et alvorlig brudd på grunnleggende prinsipper og verdier i Verdens handelsorganisasjon, WTO, heter det i en uttalelse fra Kinas ambassade i Washington DC i dag.

Som svar på amerikansk toll på stål og aluminium innførte Kina 2. april toll på en del amerikanske landbruksvarer, blant annet svineprodukter, vin og flere typer frukt.

Blake Hurst i delstaten Missouri produserer soyabønner og mais. Han er også leder for en bondeorganisasjon i Missouri, og de vil bli rammet dersom Kina svarer med ekstra toll på soyabønner. Foto: Nati Harnik / AP

USAs bønder engstelige

60 prosent av USAs eksport av soyabønner går til Kina. Nå frykter produsentene at Kina vil svare med toll på bønner og enda flere landbruksprodukter.

I 2017 eksporterte USA landbruksvarer for 19,6 milliarder dollar til Kina, som er det nest viktigste utenlandske markedet for amerikanskprodusert mat.