Tok til tårene etter møte med Gaza-arbeidere: – Rystende historier

– De historiene vi har hørt i dag, er mildt sagt rystende. Det er veldig få som ikke blir berørt av den situasjonen som er i denne regionen, sa kronprinsesse Mette-Marit.

– Hva er det som gjorde spesielt inntrykk?

Kronprinsesse Mette-Marit ble blank i øynene, før hun sa:

– Det er det at det er så mange barn som er så hardt rammet. Barn som er alene igjen. At barn lever i så utrygge forhold over så lang tid. Ofte uten annen familie å støtte seg på, og ofte er de skadet selv.

Palestinske barn leter i ruinene etter et angrep i Rafah, sør på Gazastripen, i dag. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Kronprinsessen var tydelig preget.

– Så er det å høre at det er en totalkollaps av helsesystemet. Kvinner som må føde i latriner... Hele systemet har kollapset, sa hun.

– Det var rett og slett veldig sterkt å høre disse historiene.

I formiddag møtte kronprinsesse Mette-Marit og utenriksminister Espen Barth Eide både norske og utenlandske hjelpearbeidere som har jobbet inne på Gazastripen.

Kronprinsesse Mette-Marit og utenriksminister Espen Barth Eide sammen med lege Geir Stray Andreassen og andre hjelpearbeidere som har kommet ut av Gaza. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

– Helvete på jord

– Vi snakket med folk fra noen av de viktigste humanitære organisasjonene i verden, som opererer i alle de verste stedene på kloden, men de var helt samstemte om at det ikke finnes noe sted akkurat nå som er verre å være i enn Gaza, sa Espen Barth Eide.

– Det er rett og slett helvete på jord. Det er ingenting som fungerer. Det er ekstrem mangel på livsnødvendigheter for folk. Noen beskrev det som «zombie-land», sa han til NRK.

Beretningene gjorde sterkt inntrykk også på utenriksministeren.

– Det er helt sjokkerende å høre om hvordan menneskene i Gaza har det nå, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Det er konstant bombinger og kamphandlinger. De fortalte at det er nesten umulig å sove der, for det er bomber og droner og stridsvogner hele tiden. Ingen steder føles trygge. Det er helt grusomt, sa Barth Eide.

– Det er fullstendig sammenbrudd av alt. Og et sted det ikke går an å flykte fra. Man kan bare flykte rundt inne i den lille Gazastripen. Nesten hele befolkningen er internt fordrevne. Og ingen steder er trygge.

– Hva med våpenhvile? Hva kan du gjøre som utenriksminister?

– Jeg var i Sikkerhetsrådet i New York rett før jeg kom hit. Der var det flere land enn noensinne som sier at vi trenger en umiddelbar og varig våpenhvile, sa han.

– Vi er nødt til å få den humanitære støtten opp, men at vi også trenger en politisk prosess mot en tostatsløsning. Bortsett fra Israel, så var alle som deltok i det møtet enige om at det ikke blir en endelig fred uten den tostatsløsningen.

Både kronprinsesse Mette-Marit og utenriksminister Espen Barth Eide ble sterkt berørt av historiene de fikk høre fra Gaza. Her er kronprinsessen i samtale med lege Geir Stray Andreassen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Var på Gazastripen til i går

Mens bomber og granater har falt rundt Det europeiske sykehuset, eller Gaza European Hospital, sør på Gazastripen, har et team med seks norske leger og sykepleiere de to siste ukene behandlet sårede.

Blant dem er ortoped Geir Stray Andreassen, som er blant dem som møtte kronprinsessen og utenriksministeren i dag.

Sykehuset han har jobbet på, er ett av kun to sykehus på Gazastripen som fremdeles har en fungerende operasjonsstue.

Arbeidet har pågått under ledelse av den norske humanitære organisasjonen NORWAC (Norwegian Aid Committee).

Gruppen med norske leger og sykepleiere fra NORWAC kom inn i Gaza for to uker siden. F.v.: Lege Erik Fosse, ortoped Geir Stray Andreassen, ortoped Thor-Erling Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab. Foto: NTB

Etter to uker som kirurg i det krigsherjede området, reiste Andreassen, ortoped Thor-Erling Engemyr og operasjonssykepleier Kjersti Fiveland ut fra Gazastripen i går.

De dro da fra Khan Younis, den største byen sør på Gazastripen, som de siste dagene er blitt utsatt for harde israelske angrep.

I går ble også et FN-bygg med hundrevis av fordrevne palestinere angrepet i Khan Younis.

Palestinere forsøkte å slukke brannen som oppsto etter angrepet på FN-bygningen i Khan Younis i går. Foto: Ramez Habboub / AP

– Har ikke noe sted å flykte

– Hva slags Gaza var det du forlot?

– Det var et Gaza hvor det er ubeskrivelige tilstander. Hvor folk lider og ikke har noe sted å flykte lenger. De blir fordrevet fra skanse til skanse, og det blir bombet dag og natt. Og det er artilleriangrep og beskytninger døgnet rundt, sier Geir Stray Andreassen til NRK.

Totalt har 1,7 millioner mennesker blitt fordrevet fra hjemme sine på Gazastripen siden oktober, ifølge UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten).

Også Andreassen synes «helvete på jord» er en riktig beskrivelse.

– Sammenlignet med alle andre konflikter, hvor det er mulig å flykte og komme vekk, så er det ingen mulighet til det i Gaza. Man blir bare fordrevet fra det ene området til det andre, sier han.

– Og det som er så skremmende, er at helseinstitusjoner blir angrepet. Vi ble jo selv angrepet for tre dager siden, og andre sykehus i nærheten er også angrepet.

Dette bildet av Geir Stray Andreassen på jobb i Gaza sendte NORWAC ut tidligere denne måneden. Foto: NORWAC

Gaza-møte før bokmesse

Kronprinsessen, som er ambassadør for norsk litteratur i utlandet, er i Egypts hovedstad fordi Norge i år er gjesteland på den internasjonale bokmessen i Kairo.

Kronprinsesse Mette-Marit åpnet senere torsdag det norske gjestelandsprogrammet og den norske paviljongen på bokmessen, som har flere millioner besøkende når den arrangeres i februar hvert år.

Kronprinsesse Mette-Marit åpnet den norske paviljongen på bokmessen i Kairo, som er den største bokmessen i den arabiske verden. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Men samtidig som den norske delegasjonen befinner seg i den egyptiske hovedstaden, raser krigen bare noen titalls mil unna.

– Vi ønsket nettopp å ha møtet i formiddag for å få dette perspektivet, for vi følte ikke at det var riktig å reise hit uten å gjøre det, sa kronprinsesse Mette-Marit.

– Samtidig må jeg si at i en sånn situasjon som verden er nå, er forståelse for hverandre det siste vi skal bygge ned. Og nettopp å skape forståelse mellom mennesker forsøker vi å gjøre gjennom litteraturen.

Takket Egypt for evakueringshjelp

Kronprinsesse Mette-Marit trakk frem Gaza også i sin tale på bokmessen i ettermiddag.

I sin åpningstale rettet kronprinsessen oppmerksomheten mot Gaza, der krigen herjer bare noen få titalls mil unna Kairo. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det er umulig å ikke tenke på den desperate situasjonen nær grensen til Egypt, sa hun.

– Jeg er dypt lei meg for alle de uskyldige livene som har gått tapt og de pågående lidelsene. Det er hjerteskjærende, sa hun og pekte på viktigheten av kunst, litteratur og ytringsfrihet for å forstå hverandre, og det vi har til felles.

Over 25.700 mennesker har blitt drept i israelske angrep mot Gazastripen siden krigsutbruddet mellom Israel og Hamas 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

I møte med egyptisk presse benyttet kronprinsessen anledningen til å takke Egypt for hjelpen med å evakuere norske borgere ut av Gaza i fjor.

– Vi ønsker å takke Egypt for å ha hjulpet oss med å få evakuert norske borgere fra Gaza. Det var noe både utenriksministeren og den norske ambassaden her jobbet tett med egyptiske myndigheter om, og det er vi veldig takknemlige for, sa kronprinsesse Mette-Marit til egyptiske journalister.