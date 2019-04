Tok seg inn på Trumps golfsted med skadelig programvare og kinesisk pass

32 år gamle Yujing Zhang gikk bort til Secret Services kontrollpost utenfor Mar-a-Lago lørdag ettermiddag og sa hun var et medlem av golfklubben og at hun ville bruke svømmebassenget.

Hun sto ikke på medlemslisten, men en av golfstedets ledere trodde hun var et av medlemmenes datter. Agenter spurte Zhang om det var hennes far. Hun svarte ikke kategorisk. Agentene trodde det skyldtes språkvansker, og slapp henne inn.

Zhangs historie tok deretter en annen vri. Innenfor sa hun til en resepsjonist at hun skulle delta på et møte i FNs kinesisk-amerikanske forening samme kveld. Det fantes ikke noe arrangement, og agenter ble tilkalt.

Avhørt

Agenten Samuel Ivanovich forteller i rettspapirene at hun ble tatt med til Secret Services kontor for avhør. Der kom det fram at hun både kunne snakke og lese engelsk.

Zhang forklarte at hun hadde dratt fra Shanghai, invitert av en som hun kalte «Charles» som hun kun hadde kommunisert med via sosiale medier.

Hadde fire mobiltelefoner

Ivanovich opplyser at Zhang hadde fire mobiltelefoner med seg, en bærbar datamaskin, en ekstern harddisk og en USB-pinne med skadelig programvare. Hun hadde ikke med seg badetøy.

Zhang er nå siktet for å ha avgitt falsk forklaring og for å ha tatt seg ulovlig inn på et avgrenset område. Hun blir holdt i varetekt fram til et rettsmøte i neste uke. Hennes offentlig oppnevnte forsvarer Robert Adler avviser å kommentere saken.