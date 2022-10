Togtrafikken i Tyskland rammet av sabotasje

Langdistansetrafikken i Nord-Tyskland skal ha blitt fullstendig lammet i flere timer lørdag morgen.

Ifølge det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn var det problemer med systemene for kommunikasjon.

Årsaken skal være sabotasje.

– Sabotasje mot kabler, som var avgjørende for togtrafikken, gjorde at Deutsche Bahn måtte stanse i nesten tre timer i nord, opplyser en talsperson for selskapet til tyske Der Spiegel.

Politiet har startet etterforskning. Det er foreløpig ikke kjent om noen er mistenkt i saken.

– Ble kuttet med vilje

Samferdselsminister Volker Wissing (FDP) sier at kabelnettet ble angrepet på to steder.

– Vi vet at kablene ble kuttet med vilje på to forskjellige steder i Tyskland, uttaler Wissing lørdag ettermiddag ifølge Frankfurter Allgemeine.

– Det er klart at dette er en målrettet og bevisst handling.

Avisen skriver at nasjonalt sikkerhetspoliti har informert om to åsteder. Et er i Berlin-bydelen Höhenschönhausen. Det andre er i delstaten Nordrhein-Westfalen, som ligger vest i landet.

Tysklands samferdselsminister Volker Wissing sier lørdag at togstansen skyldtes en bevisst handling. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Reisende strandet

Før opplysningene om sabotasje kom hadde jernbanen allerede meldt at stansen i togtrafikken skyldtes en forstyrrelse i den digitale togradioen.

– Den brukes til kommunikasjon mellom kontrollsentralene som kontrollerer togtrafikken og togene, og er derfor en uunnværlig del av jevn togtrafikk, meldte en talsperson for jernbanen.

Feilen førte til at all langdistansetrafikk med tog nord i Tyskland sto stille lørdag morgen. Internasjonale forbindelser ble også rammet. Det samme gjorde deler av lokaltrafikken.

Feilene ble reparert i løpet av formiddagen, opplyser Deutsche Bahn på sine nettsider. Allikevel vil reisende måtte regne med at forsinkelser og kanselleringer kan forekomme.

Mange reisende ble lørdag strandet på flere av de store togstasjonene, som i Hannover, Hamburg og Berlin.