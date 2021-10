Togkollisjon i England

Ingen av passasjerene fremstår som alvorlig skadet, melder BBC. Politiet bekrefter også at ingen er døde.

Et senter for de skadede er opprettet ved kirken St. Mark's i Salisbury. Så langt er det altså meldt om rundt 13 skadede.

Alle nødetater er på stedet, ifølge politiet i Wiltshire i Sør-England. Helikoptre svever over ulykkesstedet.

Skal ha truffet ukjent objekt

Ulykken skal ha skjedd etter at det ene toget traff et objekt på skinnene da det kom ut fra en tunnel nær Salisbury stasjon. Dette førte til at den bakerste vognen sporet av, skriver Sky News.

Signalanlegget i hele området skal ha blitt skadet og slått ut da vognen sporet av.

Det skal igjen ha ført til at det neste toget kolliderte med det første.

Brannvesenet i Wilshire har beskrevet ulykken som en større hendelse og har sendt 50 brannfolk til stedet. Og brannvesenet i Hampshire og Isle of Wight har sendt mannskaper.

En spesialgruppe som etterforsker togulykker har også rykket ut til stedet.

Togtrafikken stoppet

Bilder fra BBC viser at togene står tett i tett. Ett av dem ligger på siden.

Andre tog i området er stoppet, melder selskapene South Western Railway og Great Western Trains.

Førstnevnte opplyser at de forventer at togtilbudet er tilbake til normalen innen slutten av søndagen.