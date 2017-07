Togsporet var ikke avsperret selv om det pågikk bygging av ei bru over linjene.

Rett før brostillaset kollapset ved 14-tiden torsdag, kjørte et tog under brua, opplyste øyenvitner til SVT Nyheter Dalarna. NRK fikk også høre det på ulykkesstedet i kveld.

Lars-Erik Håkansson i det svenske Trafikverket bekrefter opplysningen.

– Ja, jag har også hørt at et tog passerte ganske brua ganske kort tid før kollapsen. Jeg vet at sporet var åpent for trafikk da det hendte. Sporet var ikke avstengt, sier han til SVT.

– Dette kunne gått mye verre, sier Håkansson.

NRKs reporter Mathias Ogre var på ulykkesstedet torsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter Mathias Ogre var på ulykkesstedet torsdag kveld.

Ulykken i Ludvika fører til omfattende forsinkelser og endringer i togtrafikken på strekningene Hallsberg/Örebro–Borlänge/Gävle og Hallsberg/Örebro–Fagersta/Västerås. Foreløpig er det uklart når togtrafikken kan gjenopptas.

12 til sykehus

I alt 16 arbeidere som var i ferd med å støpe betongdekke på Kajbron i Ludvika sentrum, ble rammet av ulykken.

Fire kom fra det uten skader, mens 12 av arbeiderne er innlagt på tre forskjellige sykehus, i Örebro, Falun og Ludvika.

Over det sammenraste stillaset sees tydelig armeringen til betongdekket som var i ferd med å bli støpt. Foto: Pavel Koubek/TT / NTB scanpix

– Et forferdelig smell

Anders Halldén som var øyenvitne til ulykken forteller om et forferdelig smell. Han så at broen lå knekt i en stor V, og at arbeiderne hjalp sine kamerater ut av det sammenraste stillaset. Så kom ambulansene.