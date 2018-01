Tog med amerikanske politikere kolliderte med lastebil

Kongressrepresentant Tom Cole sa først at en person i lastebilen ble skadd i sammenstøtet. Noe senere opplyser Det hvite hus at en person er død, ifølge AFP.

Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, skal ha vært i toget som kolliderte. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Ingen av politikerne på toget pådro seg alvorlige skader, ifølge en kilde i Det republikanske partiet. Samtidig sier en kilde til CNN at enkelte personer skal ha pådratt seg «blåmerker og slag».

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, og en rekke andre kongresspolitikere befant seg på toget. En talsmann for Ryan sier at Ryan er uskadd. De var på vei til en tre dager lang samling i White Sulphur Springs, melder blant andre CNN.

Den republikanske politikeren Jeff Denham publiserte dette bildet på Twitter etter ulykken. Foto: Jeff Denham / Twitter

Bekymret for personene i lastebilen

Republikaneren John Faso var på den tredje vognen på toget og sier til CNN at han så sammenstøtet med lastebilen.

– Det så ut som en slags semitrailer, som fraktet søppel. Jeg tror alle på toget er ok. Jeg kan ikke vite det sikkert, det er et langt tog, sier Faso, og legger til at han er mer bekymret for personene som befant seg i lastebilen.

KOLLISJON: Flere amerikanske kongressmedlemmer skal ha vært om bord på toget som kolliderte med en lastebil i West Virginia. Foto: Rep. Greg Walden / AP

– Jeg ber

En kilde i det republikanske partiet sier til CNN at han er usikker på hvor mange kongressmedlemmer som var om bord på toget. Kilden sier til TV-kanalen at mange falt ned på gulvet da ulykken skjedde.

Andre medlemmer av det republikanske partiet har skrevet på sosiale medier at de er uskadd etter hendelsen.

– Toget vårt, som var på vei til det republikanske partiets samlingssted i West Virginia, har vært involvert i en ulykke. Jeg er trygg, men helsepersonell behandler mindre skader hos dem som var om bord på toget, og lastebilsjåførene. Jeg ber, skriver Oklahoma-senator James Lankford på Twitter.

