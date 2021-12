Tøff jul for Tikhanovskaja – mannen dømt til 18 år i fengsel

– Det var forferdelig å få høre denne dommen. Men jeg kan bare ikke forstille meg at han blir sittende i fengsel til dommen er sonet ferdig.

Det sier den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja til NRK, fra sitt eksil i Hviterusslands naboland Litauen.

Hun har fått noen dager på å fordøye dommen som hennes mann Sergej Tikhanovskij fikk i en lukket rettssal i Gomel sørøst i Hviterussland 14. desember.

Den tidligere kjente bloggeren og opposisjonspolitikeren ble dømt til 18 år i fengsel for å ha oppfordret til masseopptøyer og skapt hat i det hviterussiske samfunnet. Det er det som står i dommen.

Sergej Tikhanovskij i retten i Gomel, Hviterussland 14. desember, der han ble dømt til 18 år i fengsel. Foto: SERGEI KHOLODILIN / AFP

Overtok som opposisjonsleder

Sergej Tikhanovskij prøvde å stille som kandidat ved presidentvalget i Hviterussland i august 2020, men ble arrestert 29. mai, etter det som ut ifra videoopptak kan se ut som en provokasjon.

Da hadde allerede hans kone Svetlana overtatt armbindet som frontfigur for opposisjonen i presidentvalgkampen.

Hun hadde før dette aldri engasjert seg aktivt i politikken.

Sergej Tikhanovskij under en demonstrasjon i Minsk 24. mai 2020. Fem dager seinere ble han arrestert. Foto: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Svetlana Tikhanovskaja fikk til slutt stille opp mot Aleksandr Lukasjenko ved valget 9. august, og ifølge uoffisielle tall var det hun som fikk flest stemmer.

Men det hjalp lite når Aleksandr Lukasjenko, som har styrt dette landet med 10 millioner innbyggere med jernhånd siden 1994, hadde full kontroll over stemmeopptellingen.

Den viste at han hadde fått 80 prosent av stemmene mens Tikhanovskaja bare hadde fått 10 prosent.

Tikhanvoskaja valgte å ta med seg sine barn og dra over til nabolandet Litauen, mens hundretusener av hviterussere gikk ut på gatene for å protestere mot det de mente var et regelrett kupp fra makthaverne i landet.

Til tross for stor folkelig motstand, så klarte Lukasjenko, med støtte fra Russland og president Vladimir Putin, å ri stormen av.

Harde mottiltak fra regimet

Etter hvert ble den ene opposisjonslederen etter den andre fengslet eller tvunget til å forlate landet.

Nå i desember har en rekke andre aktivister, i tillegg til Sergej Tikhanovskij, fått lange fengselsdommer.

– I dag er det slik at hvis du har deltatt i demonstrasjoner eller ytret deg kritisk mot regimet så kan du bli utsatt for husundersøkelser og siste hånd arrestasjon og fengselsstraff sier Svetlana Tikhanovskaja.

Selv har hun nå bare kontakt med sin mann via brev som formidles gjennom advokaten inne i Hviterussland.

De to har vært gift siden 2004 og har to barn som går på skole i den litauiske hovedstaden Vilnius.

Svetlana Tikhanovskaja med et bilde av sin mann fengslede mann Sergej Foto: ROMAN VONDROUS / AFP

Tøffe forhold for fangene

– Forholdene for de politiske fangene er ofte verre enn for ordinære kriminelle fanger mener Tikhanovskaja.

– De blir sett på som folkefiender, et uttrykk som forbindes med Stalintidens terror på 1930-tallet, da millioner av innbyggere av Sovjetunionen ble skutt eller døde i fangeleirer.

Hviterussland var et av landene som ble hardes rammet av terroren, noe som først ble offentlig kjent på slutten av 1980-tallet.

– Noe av det som er viktigst akkurat nå er å sikre at alle fangene får en advokat som kan sikre deres interesser sier Tikhanovskaja til NRK.

NRKs Morten Jentoft intervjuer Svetlana Tikhanovskaja fra hennes kontor i Vilnius, Litauen. Foto: Inger Kristine Lee/NRK

Yara må stoppe samarbeidet

Hun mener at selv om det ser mørkt ut for opposisjonen i Hviterussland akkurat nå, så er motstand fortsatt sterk.

Hun oppfordrer igjen til press og sanksjoner mot regimet til Aleksandr Lukasjenko, og mener norske Yara har en spesiell rolle her.

Yara er den største enkeltkunden til den statseide bedriften Belaruskali, som igjen bidrar med store penger i form av skatter og avgifter inn i den hviterussiske statskassen.

Belaruskalis anlegg i Soligorsk sør i Hviterussland er den største produsenten av kalium i verden. Foto: Vasily Fedosenko / Reuters

– Det Yara gjør i denne situasjonen, etter at EU og USA har innført sanksjoner, er at de forandrer noen små detaljer i sine kontrakter slik at sanksjonene ikke rammer dem,

Etter min mening er dette ikke etisk akseptabelt sier Svetlana Tikhanovskaja til NRK.

En demonstrant holder opp en plakat med bilde av Sergej Tikhanovskij, på hans fødselsdag. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Yara: Vil påvirke innenfra

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara innrømmer overfor NRK at situasjonen er vanskelig at de vurderer sitt forhold til Belaruskali og Hviterussland nesten fra dag til dag.

Konserndirektør i Yara International vil foreløpig ikke stoppe sin aktivitet i Hviterussland. Foto: Terje Pedersen / NTB

– For oss veier det tyngst det vi hører direkte fra fagbevegelsen i Hviterussland. De ber oss bli for å påvirke situasjonen innefra sier Holsether.

– Vi står for mellom 10 og 15 prosent av det Belaruskali selger på det internasjonale markedet.

– Vi er den eneste av kundene som prøver å påvirke situasjonen for de som arbeidet på bedriften sier Yara-sjefen.

– Derfor har Yara foreløpig ikke stanset samarbeidet med Belaruskali sier Holsether.

Lukasjenko forstår bare maktspråk

Svetlana Tikhanovskaja har forståelse for argumentet om å påvirke situasjonen innenfra, men sier at dette ikke lenger er mulig.

– Det eneste som Lukasjenko og hans regime forstår er makt og tøffe sanksjoner.

Hun viser til at det er mange utenlandske bedrifter, blant dem bilprodusenten Skoda som har brutt med Hviterussland.

– Situasjonen akkurat nå kan virke ganske håpløs og mørk sier Svetlana Tikhanovskaja til NRK. Men vårt folk er et sterkt og motstanden fortsetter.

Sier altså Svetlana Tikhanovskaja, den opprinnelige læreren som har fått betale en tøff pris i sitt forsøk på å demokratisere utviklingen, i det som ofte betegnes som Europas siste diktatur.