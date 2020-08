Tobarnsmor risikerer mye i kampen mot Hviterusslands president

Valglokalene i Hviterussland åpnet klokka 07.00 norsk tid i dag. Hviterusserne velger ny president i en svært spent atmosfære.

VALGET I GANG: Tidligere denne uka ble det åpnet for forhåndsstemming i presidentvalget i Hviterussland. Foto: SERGEI GAPON

I realiteten står valget mellom sittende president Aleksandr Lukasjenko som har styrt landet siden 1994, og opposisjonens kandidat Svetlana Tikhanovskaja.

Opposisjonen mobiliserer folk

Noe har skjedd med den politiske stemningen hos de vanligvis så tålmodige hviterusserne.

Den siste tiden har titusenvis av mennesker deltatt på valgkampmøtene som opposisjonen har arrangert.

STEMNINGSSKIFTE: Svært mange mennesker har deltatt på opposisjonens markeringer i denne valgkampen. Foto: Sergei Grits / Sergei Grits

– Det er ikke gitt tillatelse til dette møtet, likevel har mange kommet. De fleste har sluttet å være redde, sa den unge mannen Maxim til nyhetsbyrået AP tidligere denne uka.

Tidligere i sommer sto folk i timelange køer for å signere på listene til opposisjonens presidentkandidater. Hver kandidat måtte ha 100 000 underskrifter for å kunne bli registrert.

Men så ble opposisjonspolitikeren Viktor Babariko arrestert, mens den sentrale valgkommisjonen forkastet 30 000 av underskriftene til Valerij Tsepkalo. Han flyktet til Russland sammen med barna sine etter å ha fått vite at han kom til å bli arrestert.

HARDE METODER: Ifølge en hviterussisk menneskerettsorganisasjon har mer enn 1300 aktivister fra den politiske opposisjonen blitt arrestert foran dette presidentvalget. Foto: Sergei Grits

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Viesna har mer enn 1300 aktivister fra opposisjonen blitt arrestert i forbindelse med dette valget.

Stiller av hensyn til sin mann

Den første av opposisjonspolitikerne som ble arrestert, var bloggeren Sergej Tikhanovskij.

Han fant på det populære slagordet «Stopp kakerlakken», og ingen hviterussere var i tvil om hvem han siktet til.

POPULÆRT: Tøffelen ble et symbol i opposisjonens valgkamp etter at bloggeren og opposisjonspolitikeren Sergej Tikhanovskij fant på slagordet «Stopp kakerlakken». Foto: Sergei Grits / AP

Tikhanovskij kjørte rundt i landet med en stor tøffel på biltaket, fordi folk ofte bruker den når de skal slå flatt dette skadedyret i boligen sin. Tøffelen ble et symbol for opposisjonen i valgkampen.

Men da Tikhanovskij og de to andre opposisjonskandidatene ikke kunne stille til valg, sa den helt politisk uerfarne Svetlana Tikhanovskaja ja til å bli opposisjonens kandidat.

Hun gjør det av hensyn til sin ektefelle.

– Jeg kunne ikke svikte alt det mannen min hadde arbeidet for, derfor sa jeg ja til å stille i presidentvalget, sier Tikhanovskaja.

Men hun understreker at dersom hun blir valgt, så skal politiske fanger settes fri, og deretter skal det holdes frie og rettferdige valg.

SYMBOL PÅ FORANDRING: Svetlana Tikhanovskaja lover frie og rettferdige valg dersom hun blir valgt til Hviterusslands president. Foto: Sergei Grits / Sergei Grits

Ekteparet har to barn på fem og ti år, og de har blitt sendt til utlandet. Foreldrene fryktet at moren også kom til å bli arrestert, og at myndighetene ville ta barna fra dem.

– Valgresultatet blir forfalsket

Etter at Aleksandr Lukasjenko ble valgt første gang i 1994, har ingen hviterussiske valg blitt godkjent som frie og rettferdige av internasjonale observatører.

Svetlana Tikhanovskaja regner ikke med at noe kommer til å bli forandret denne gangen heller.

– Vi er ikke i stand til å hindre valgjuks, det er ingen grunn til å tro at opptellingen av stemmene vil foregå på en ærlig måte, sier opposisjonskandidaten.

KLARE TIL INNSATS: Det hviterussiske opprørspolitiet viste nylig president Lukasjenko hvordan de kan slå ned demonstrasjoner. Foto: Nikolai Petrov / AP

Hun hevder at det sittende regimet prøver å gjøre fredelige demonstrasjoner om til blodbad. Derfor oppfordrer hun ikke hviterusserne til å gå ut i gatene etter valget.

Tikhanovskaja sier at hun ser på seg selv som et «symbol for forandring», og at hun håper at Lukasjenko vil gå av når han forstår at han har tapt valget.

Opposisjonen vil overvåke valglokaler og telle hvor mange som kommer for å avlegge stemme. Så skal disse tallene sammenlignes med de offisielle, for å se om antallet stemmer overens.

– Fare for væpnet opprør

I en tale til nasjonen tidligere denne uka, kom president Lukasjenko med harde uttalelser om hva den politiske opposisjonen kan tenkes å gjøre.

ANKLAGER SINE MOTSTANDERE: I en tale til nasjonen tidligere denne uka, kom president Lukasjenko med harde påstander om hva den politiske opposisjonen i landet har av planer for å få til et regimeskifte. Du trenger javascript for å se video. ANKLAGER SINE MOTSTANDERE: I en tale til nasjonen tidligere denne uka, kom president Lukasjenko med harde påstander om hva den politiske opposisjonen i landet har av planer for å få til et regimeskifte.

– Det er ennå ikke en full krig. Det er ingen skyting. Men det gjøres åpenbart forsøk på å organisere et væpnet opprør i Minsk, sa Lukasjenko.

Det hviterussiske opprørspolitiet viste for noen dager siden presidenten hvordan de kan hamle opp med demonstranter. Lukasjenko har gjentatte ganger sagt rett ut at han ikke kommer til å gi fra seg makten til opposisjonen, selv etter 26 år som landets leder.

Aleksandr Lukasjenko ble valgt til hviterussisk leder første gang i 1994. Fra vestlig side har han fått tilnavnet «Europas siste diktator». Foto: Sergei Gapon / Sergei Gapon

– Husk dette, alle som hører meg, de kommer ikke til å få dette landet.

Merkelige utspill og uttalelser

Da koronapandemien kom til Hviterussland, vil president Lukasjenko ikke stenge ned landet. Han kalte det hele en «psykose», og sa at viruset kunne behandles med vodka og badstu.

Siden statsapparatet ikke tok noen særlige grep, tok befolkningen ansvar og gjennomførte smittebegrensende tiltak.

Men presidentens manglende handlekraft i en krisesituasjon har provosert svært mange hviterussere.

For et par uker siden ble 33 russere arrestert i Minsk, og anklaget for å planlegge terrorhandlinger i forbindelse med presidentvalget.

STOR OPPMERKSOMHET: Mer enn 30 russere ble arrestert og anklaget for terrorplanlegging i forbindelse med presidentvalget. Du trenger javascript for å se video. STOR OPPMERKSOMHET: Mer enn 30 russere ble arrestert og anklaget for terrorplanlegging i forbindelse med presidentvalget.

Myndighetene hevdet at de var leiesoldater fra det private russiske selskapet Wagner.

Fra russisk side ble det sagt at de var ansatt til et vaktselskap og skulle reise videre til oppdrag i andre land da de ble arrestert.

Russland er Hviterusslands nærmeste allierte både militært, økonomisk og politisk, og derfor synes mange kommentatorer det er merkelig at Lukasjenko bruker denne saken til å øke sin oppslutning foran valget.

TERRORSAK SKADER FORBINDELSENE: Forholdet mellom presidentene Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin er kjøligere nå enn da dette bildet ble tatt. Foto: Tatyana Zenkovich / Tatyana Zenkovich

Hvis valgresultatet på mandag viser en overveldende seier til den sittende presidenten, er det all grunn til å vente omfattende uroligheter i Hviterussland.