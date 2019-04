To tenåringer pågrepet etter journalistdrap

Det var under opptøyer i den nordiske byen Derry at McKee ble drept av flere skudd. Hendelsen skjedde sent torsdag kveld da maskerte personer angrep politibiler med brannbomber.

De to pågrepne skal være 18 og 19 år. Begge er siktet etter en terrorparagraf. Arrestasjonene skjedde lørdag.

Det melder BBC.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press skal de to nå være fraktet til Belfast for videre avhør.

Det er foreløpig ikke kommet ytterligere opplysninger om de to pågrepne.

Journalisten Lyra McKee ble drept torsdag. Foto: HANDOUT / Reuters

Politiet i Nord-Irland hevder det var Nye IRA, en utbrytergruppe fra Den irske republikanske hær (IRA), som sto bak drapet.

Lyra McKee var journalist og ute på jobb da hun ble drept. Storbritannias statsminister Theresa May har kalt drapet på McKee for «sjokkerende og meningsløst.»